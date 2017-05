Kultuur

Elust ja armastusest

Teisipäev, 23. mai 2017.



Homme, 24. mail algusega kell 19 esitavad Marek Sadam ja Martin Trudnikov Kuressaare kultuurikeskuse saalis prantsuse šansoone Läänemere ääres. Tegemist on erakordselt ausa kontsertkavaga, kus läbi tuntud šansoonide räägitakse elust ja armastusest.



Kõik laulud on heas eestikeelses tõlkes ja laulude vahele saab kuulda muusikute mõtisklusi. On naeru, on ka pisaraid. Hea kontsert neile, kes armastavad või on kunagi selle imelise tundega kohtunud.



