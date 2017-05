Kultuur

Lustakas kevadpidu Laimjalas

Teisipäev, 23. mai 2017.



Kahtla lasteaed-põhikool korraldas imekena kontserdi reedel, 19. mail.



See oli nagu ülistuslaul kevade saabumise puhul, sest viimased kaks päeva enne kontserti olid tõesti kevadiselt kaunid ja soojad. Uksest sisenedes said kõik kontserdikülastajad kaunilt kujundatud kavalehe, kus oli kirjas 30 etteastet. Poleks uskunud, et nii väikese kooslusega suudetakse anda selline vägev ja pikk kontsert.



Pidu algas lustaka näitemänguga ”Vanaemad omavahel”, kus vanaemadena esinesid nii tüdrukud kui poisid. Teema, nagu ikka, vana ja noorte hulgas kasutusel oleva kõnekeele erinevus ja muud asjad, mis vanaemadele silma jäänud.



Saalis kostis mitu naerupahvakut, mis näitas, et asi oli arusaadav ja aktuaalne igas laste ja vanaemadega peres. Esinesid veel muusikakoolis õppivad lapsed, kes mängisid klaverit, trompetit ja metsasarve. Eriti hingeminev oli mulle lapsepõlvest tuttav metsasarvel esitatud ”Hüüavad pasunad”. Kaasa lõid kellade ansambel, mis oli väga muljetavaldav, mudilaskoor, nii poiste, tüdrukute kui segaliikumisrühmad, deklamaatorid, lasteaialapsed oma laulu ja tantsudega.



Omaette tore oli Playback, kus jäljendati mitmeid tuntud ansambleid. See oli vaimukas. Kontsert oli pikk, võib-olla isegi üle tunni, nii et mõned pisemad lasteaialapsed ja külastajad väsisid ja viidi koju. Kontserdi lõpus võttis sõna kooli direktor, kes kiitis kõiki osalejaid, kooli töötajaid ja toetajaid ning märkis ära õpilased, kes olid tulnud ühel või teisel kultuuri- ja spordialal auhinnalistele kohtadele.



Küllap väärinuksid äramärkimist ka aineolümpiaadidel käinud õpilased, sest nad tõstsid oma väikekooli nime tugeva tasemega koolide nimistusse. Öeldakse, et tähtis pole võit, vaid osavõtt, kuid esindada oma kooli kaugemal vallast ja maakonnast, on isegi juba võit.



