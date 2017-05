Kultuur

KULTUUR KIRBUL: Mängudest, teisiti

Teisipäev, 23. mai 2017.



Sel aastal korraldati mänguteemaline muuseumiöö. See võis tekitada vastakaid arvamusi – kui mängud, kas siis on muuseumiöö mõeldud eelkõige lastele? Kellele siis veel? Ainsad olendid peale loomade, kes mängivad, on ju lapsed.



Küsiks siinkohal, võrdlemisi intelligentset nägu tehes: on ka või?

Saaremaine muuseumiöö oli üldiselt mitmekesine. Huvitav. Oli mitut sorti mänge – muusikamänge, lauamänge, huvitavaid jõukatsumisi, mis keskajast pärit, auto ja bussiga ringisõitmismänge, nõukaaja nostalgiast kantud temaatikat.



Aga mida ei olnud, need olid mängud, mida mängivad eelkõige täiskasvanud. Iseasi, kas ja kuidas oleks saanud neid organiseerida. Samas on kõik võimalik. Keeruline, muidugi, ja võib-olla isegi liiga, aga ehk oleks see olnud üks võimalus näidata seda inimloomuse poolt, mida liiga täiskasvanud inimesed enamasti ei näe? Või püüavad sellest mööda vaadata – põhjuseks see, et mäng ja laps on justkui sünonüümid.



Loomingulisus avaldub tihtipeale just neist inimestes, kelles on säilinud mängutahe. Iseasi, mida mänguks peetakse. Kas siis neid mänge, mida piduseltskondades, üldise heaolu ja lusti nimel läbi viiakse, või siis neid, mis pakuvad peale viimati mainitud kvaliteedi ka intellektuaalset, emotsionaalset ja vaimset lusti. Nende viimaste alla võiks käia päris elus rollimäng, tavaline rollimäng, mida mängitakse laua taga, aga ka need, kus pannakse proovile teadmised. Mälu. Ja mängud, mida mängitakse arvuti taga.



Niisiis, kuigi muuseumiöös oli ju põnevust, siis, kuna mängudemaailm on nii suur ja võimas, jäi sest midagi natuke puudu. Võib-olla aga ongi niimoodi hea. Võib-olla.



