Kultuur

Linnaorkester tõi kuursaali täismaja

Teisipäev, 16. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 16. mai 2017. Kuressaare linnaorkester reede õhtul kuursaalis esinemas. Esiplaanil (vasakult) orkestri juht Matis Männa, noored saksofonistid Emili Gabriela De Oliveira ja Martin Vesberg ning flöödimängija Siret Sui. Foto: Gunnar Usin Kuressaare linnaorkester andis reede õhtul kuursaalis oma 20 aasta juubeli puhul meeleoluka kontserdi. Kas oli see pärast nädalaalguse lumesadusid esimene soojapoolne õhtupoolik või tasuta sissepääs, aga 20 minutit enne kontserdi algust oli allakirjutanul istekoha leidmisega raskusi. Kuursaal oli inimesi täis.



Kontsert oli väga mitmekesine ja esitamisele tuli tuntud lugusid klassikast (G. Gershwin “Summertime”) poprokini (ans Fix “Grammofon”), millele linnarahvas innukalt kaasa elas, sest aplausiga ei koonerdatud. Peamiselt televisiooni kaudu ja Frank Sinatra poolt kuulsaks lauldud Jimmy van Heuseni kultusloo “Love and Marriage” solistina astus üllatuslikult üles ka löökriistade spetsialistina tuntud Teet Lindam, kelle suurepärane esitus vägagi soojalt vastu võeti.



Solistina astus üles ka Matis Männa 22-aastane tütar Kärt Männa, kes praegu õpib Viljandi kultuuriakadeemias rütmimuusika suunal laulu erialal. Üldtuntud Gershwini lugu “Summertime” kõlas tema esituses eriti malbelt ja värskelt.

“Arvan, et iga laulja üheks unistuseks on laulda orkestri saatel,” ütles Kärt Männa vahetult pärast kontserti Meie Maale. “Repertuaari valisime koostöös isaga ja tundub, et õnnestunult.”



Nii nagu ka nelja aasta tagusel kontserdil, kus pearõhk oli Raimond Valgre loomingul, lõpetati seekordki ajakohase looga “On kevad tulnud taas”, mille orkestriseade oli teinud tuntud kitarrist Tiit Paulus, esitajaks Kärt Männa.



Algusest peale orkestrit juhatanud Matis Männa tänas muusikuid tehtud töö eest nii lillede kui esemeliste kingitustega. “On väga tähelepanuväärne ja samas tänuväärne, et meie üksnes Saaremaa asjaarmastajatest koosnev koosseis suudab esitada tõeliselt kvaliteetset orkestrimuusikat. Seda kõike tehakse ju põhitööst vabal ajal ja vabatahtlikult,” tunnustas Männa pillimängijaid.



Juubeli puhul astus lava ette mitmeid õnnitlejaid, sealhulgas abilinnapea Tiia Leppik ja “Vaba rahva laulu” promootor Ülo Kannisto. Kuursaali kogunes kontserdi ajal inimesi juurde ja lisaks täidetud istekohtadele oli kokku veel ehk samapalju seisjaid nii väljas terrassil, avatud seinaga riidehoiuna kasutatavas eesruumis kui mõistagi saalis endas. Aplausi järgi otsustades tundus, et jäädi rahule ja koju mindi, Valgre põues. Kontsert oli väga mitmekesine ja esitamisele tuli tuntud lugusid klassikast (G. Gershwin “Summertime”) poprokini (ans Fix “Grammofon”), millele linnarahvas innukalt kaasa elas, sest aplausiga ei koonerdatud. Peamiselt televisiooni kaudu ja Frank Sinatra poolt kuulsaks lauldud Jimmy van Heuseni kultusloo “Love and Marriage” solistina astus üllatuslikult üles ka löökriistade spetsialistina tuntud Teet Lindam, kelle suurepärane esitus vägagi soojalt vastu võeti.Solistina astus üles ka Matis Männa 22-aastane tütar Kärt Männa, kes praegu õpib Viljandi kultuuriakadeemias rütmimuusika suunal laulu erialal. Üldtuntud Gershwini lugu “Summertime” kõlas tema esituses eriti malbelt ja värskelt.“Arvan, et iga laulja üheks unistuseks on laulda orkestri saatel,” ütles Kärt Männa vahetult pärast kontserti Meie Maale. “Repertuaari valisime koostöös isaga ja tundub, et õnnestunult.”Nii nagu ka nelja aasta tagusel kontserdil, kus pearõhk oli Raimond Valgre loomingul, lõpetati seekordki ajakohase looga “On kevad tulnud taas”, mille orkestriseade oli teinud tuntud kitarrist Tiit Paulus, esitajaks Kärt Männa.Algusest peale orkestrit juhatanud Matis Männa tänas muusikuid tehtud töö eest nii lillede kui esemeliste kingitustega. “On väga tähelepanuväärne ja samas tänuväärne, et meie üksnes Saaremaa asjaarmastajatest koosnev koosseis suudab esitada tõeliselt kvaliteetset orkestrimuusikat. Seda kõike tehakse ju põhitööst vabal ajal ja vabatahtlikult,” tunnustas Männa pillimängijaid.Juubeli puhul astus lava ette mitmeid õnnitlejaid, sealhulgas abilinnapea Tiia Leppik ja “Vaba rahva laulu” promootor Ülo Kannisto. Kuursaali kogunes kontserdi ajal inimesi juurde ja lisaks täidetud istekohtadele oli kokku veel ehk samapalju seisjaid nii väljas terrassil, avatud seinaga riidehoiuna kasutatavas eesruumis kui mõistagi saalis endas. Aplausi järgi otsustades tundus, et jäädi rahule ja koju mindi, Valgre põues.

Veel artikleid samast teemast »