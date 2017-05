Kultuur

Põhjamaiselt läbipaistev valgus Ajamajas

Teisipäev, 16. mai 2017.



Autor: MM Teisipäev, 16. mai 2017. Suvesaarlasele Imbi Rahumaale meeldib mängida kunstnikuna. FOTO: Valmar Voolaid Eelmise nädala lõpus avas suvesaarlane Imbi Rahumaa Kuressaares Ajamaja galeriis akvarellmaalide näituse. Näituse nimi “Põhjamaine valgus” peaks hästi edasi andma terve näituse temaatikat.



Näituse juhatas sisse Aleksander Baumann, kes tutvustas kunstnikku, peatudes põgusalt ta elulool. Imbi Rahumaa on lõpetanud 1971. aastal Tartu ülikooli arstiteaduskonna, kaitsnud teaduskraadi kardioloogias ning töötanud üle 40 aasta arsti ja teadurina.



Kunstnik omakorda aga rääkis sellest, kuidas ta sattus kunstiga tõsiselt tegelema. Lapsena oli ta ikka maalinud ja joonistanud. Ning ema olnud aktiivne – kui Viljandi linnas olnud joonistusvõistlus, viinud lapse töid sinna.



Veerand sajandit oli Imbi Rahumaa töö aga selline, mis ei lasknud tal teinekord öösiti magada. Magamise asemel oli ta mõelnud patsientidest, sellest, kuidas neid ravida. Siis öelnud üks kena kolleeg, et ma panen su maalikursustele kirja ja siis mõtled sa öösiti teisi mõtteid. “Esmaspäeval kell kuus oled sa selle professori juures maalimas,” öelnud kolleeg. “Mina kuulasin sõna ja läksin,” sõnas Rahumaa. Aasta aja pärast oli sel suurel grupil näitus ja seal oligi ta talent avastatud. Edasi oli tee selge – Rahumaa sisuliselt tegi kõik aastad tagasi, võttes tunde oma ala professionaalidelt.



Kunstialase hariduse omandas ta Stockholmis, õppides maalimist Gerlesborgi kunstikoolis ja Edsviki kunstikoolis, samuti mitmete Rootsi tuntud kunstnike ateljeedes. Ta on käinud paljudel maalimiskursustel ja -reisidel Belgias, Prantsusmaal, Itaalias ning Hispaanias.



Imbi Rahumaa kasutab akrüüli ja akvarelli, ka tušši ja teeb kollaaže.

