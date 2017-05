Kultuur

Saarlased olid provintsiteatrite festivalil edukad

Teisipäev, 09. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 09. mai 2017. FOTO: Helja Kaptein/ Hiiu Leht Salme vallateatri etendust “Kolm kanget“ peeti vajalikuks ja huvitavaks teema käsitluse poolest. 6.-7. mail toimus Hiiumaal Käinas nelja maakonna harrastusteatrite festival “Provintsiteatrite päevad“, kus võtsid omavahel mõõtu harrastusteatrid Hiiumaalt, Läänemaalt, Pärnumaalt ja Saaremaalt.



Kuna selle aasta parimad trupid olid üsna tasavägised, andis žürii välja neli võrdset laureaadipreemiat, millest kolm toodi Saaremaale. Saaremaalt astuti üles kokku seitsme etendusega.



Paremateks tunnistati Salme vallateater etendusega “Kolm kanget“, Saaremaa Teater näidendiga “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola“, Taritu tubateater tükiga “Rong“ ja Hiiu Naaditeater “Pila-Peetri testamendiga“.



Žürii liige, Eesti harrastusteatrite liidu kooliteatrite valdkonna koordinaator Maret Oomer tunnistas, et kuna osales neli maakonda, oleks olnud tore, kui igast üks oleks laureaaditiitli pälvinud, aga valik tehti siiski ausalt, tugevaimate põhjal.



Seejuures lisas Oomer, et Saaremaal on ka osalenud maakondadest enim harrastusteatritruppe ning see andis neile suurema võimaluse etteotsa pääseda. “Neil on üksteiselt õppida ja mida rohkem tegijaid on, seda parem,“ oli ta kindel.



Tugevad juhendajad



Oomer rõhutas, et Salme vallateatri tükk oli ainus tõeliselt psühholoogiline realistlik draama. “See oli väga hea, et taoline naisi ja lapsi puudutav teema kavas oli. See oli vajalik ja huvitavalt lahendatud,“ sõnas ta.



Saaremaa teatri eeliseks pidas ta lavastajat Väino Uibot. “Uibo on väga hea tüki väga hästi kokku pannud ning see on väga hästi ka ära mängitud,“ märkis Oomer.



Taritu tubateatri puhul on lavastaja Helle Kesküla žürii liikme arvates teinud suurt tööd ja osanud aidata näitlejatel erinevaid karaktereid kätte saada.



Kuna Oomer sai provintsiteatripäevadest osa alles teist korda, ei osanud ta aastaid omavahel võrrelda, aga üldkontekstis pidas ta üritust huvitavaks. “Seal oli ka selliseid üllatusi, mille juures olin sunnitud täielikult oma mõtted või tõekspidamised ümber arvama.“



Eripreemiatest tuli saarlastele ka parima meesosatäitja tiitel, mille pälvis Harald Tõru Taritu tubateatrist.



