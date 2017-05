Kultuur

Tsaari ihufotograafi tööd lossis näitusel

Teisipäev, 09. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 09. mai 2017. Carl Bulla fotode näituse avamisele kogunes palju rahvast, sealhulgas Carl Bulla fondiga seotud inimesed. FOTO: Valmar Voolaid Eelmisel nädalal avati Kuressaare linnuse peakorruse saalis Carl Bulla fotode näitus, mille on kokku seadnud Carl Bulla nimeline ajaloolise fotograafia fond Peterburist.



Avasõna ütles Saaremaa muuseumi juhataja Endel Püüa. “Eelmise aasta lõpus tekkis selline plaan, et tuua siia Carl Bulla nimelise fotograafi pilte,” sõnas ta ja rääkis Carl Bulla seotusest siinse paigaga.



“Nagu paljud kuulsad mehed, nii ka Peterburis tegutsenud tsaari ihufotograaf ja fotoreporter Carl Bulla on seotud Saaremaaga,” sõnas muuseumi juht, märkides, et siiani teadis ta seda, et ajaks, mil fotograaf sai seotuks Saaremaaga, on aasta 1904. Nimelt võtnud ta naiseks tema ateljees töötanud Iide küla neiu Christine Juliane Keselbergi. Christine oli sattunud Carl Bulla ateljeesse valmistööde laialivedajaks.



Dokumentidest koorub välja, et nad abiellusid siiski paar aastat hiljem, 1906. Nii ei olegi selge, kas Bulla hakkas Saaremaa vahet käima 1904. või 1906. aastast.



Edasi on teada, et Bulla läks naise kodukülla ja ehitas sinna endale suvemaja, mis sai hiljem tema koduks. Niisiis, algul suvemajana mõeldud elamine sai 1918. aastal Bullade päriskoduks. Selle peaukse varikatust ehib tänaseni plekist draakonikujutis.



Näituse avamisel said sõna Saare maavanema kohusetäitja Jaan Leivategija, Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker ja Bulla fotode siiatoomise eest peamiselt vastutav, fondi president Valentin Elbek, kes pälvis aasta alguses Saare maakonna teenetemärgi.



Eesti keele tegi Carl Bulla fondi esindajatele arusaadavaks Tõnis Kipper.

Carl Oswald Bulla (26. veebruar 1855 Preisimaa – 28. november 1929 Jämaja) oli Sileesia sakslasest peamiselt Venemaal ning elu lõpupoole ka Eestis tegutsenud päevapiltnik, kellele anti imperaatorliku fotograafi tiitel.



Bulla jäädvustas sadades tuhandetes fotodes Vene keisriperekonda, maailmalinna Peterburi, aga ka pisikest Sõrve säärt, olles seega kahtlemata ka kuulsaim Saaremaal tegutsenud fotograaf.



Saaremaal elades pani Bulla peamist rõhku rahvariiete ning vanade, traditsiooniliste talutööde jäädvustamisele, kuid pildistas ka kirikuid ja seal leidunud kunstiväärtusi.



2005. aastal asutati Peterburis tema auks Carl Bulla nimeline ajaloolise fotograafia fond. Fondi rahastuse abiga taastati Bulla ateljee sisemus Peterburis, püstitati ausammas ja mälestustahvel Nevski prospektil.



Nüüdseks on fondi toel taastatud Carl Bulla ja tema Sõrvest Iide külast pärit kolmanda naise Christine Juliane Keselbergi hauakivi Jämaja kalmistul. Koostöös sõrulastega on plaanis Bulla kunagisse kodumajja rajada muuseum.

Näituse eksponeerimist linnuses toetas Kuressaare linnavalitsus.

