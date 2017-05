Kultuur

Välejalgne inspiratsioon tuleb kinni püüda

Teisipäev, 09. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 09. mai 2017. Kirjanik Grethe Rõõm ärgitas noori mõtlema õnne üle. Foto: Valmar Voolaid Eile said koolinoored Kuressaare kultuurikeskuses teada, mida täpsemalt teha inspiratsiooniga, kui see peale tuleb – külas oli lastekirjanik Grethe Rõõm.



Küllakutsumise põhjuseks polnud midagi muud kui see, et linnal on sünnipäev. Mitte küll päris ümmargune number, aga see polegi tähtis. Saalis istusid õpilased 2., 3. ja 5. klassist Kuressaare gümnaasiumist, Saaremaa ühisgümnaasiumist ja Kuressaare Vanalinna koolist.



Kirjanik polnud kade, rääkis ära kõik olulised asjad. Et ta on Kuressaares koolis käinud, elab nüüd Rõuges, tal on neli last, ning maailma kõige lahedam asi oli see, et ta ei saanud omal ajal õigusteaduskonda sisse. Jäi esimesena ukse taha. Selle asemel läks eesti filoloogiks. Rääkis, et on aastaid töötanud ajakirjanikuna, aga siis, kui üks laps oli tulekul, otsustas, et tahab ikkagi päris oma lugusid kirjutada. Ning nii saanudki.



Inspiratsioon aga on selline välejalgne loomakene, kes tuleb kinni püüda kohe, kas või taskurätile, et ta minema ei lipsaks. Ja peaaegu kohe tuleks ka ära kirjutada, sest muidu võib juhtuda, et see lipsab teise inimese pähe. Ehk siis teooria sellest (Pratchett kirjutas selle kenasti lahti), et on hulk ideid, mis kõik ringlevad ja kui sellel õigel sabast ei haara, on ta sinu jaoks kaotsis.



Kirjanik rääkis ka, et kõige tähtsam on teha seda, mis sind õnnelikuks teeb. Ja teda teeb õnnelikuks kirjutamine. Kõige olulisem töövahend on see, mis asub kahe õla vahel. Muidugi on oluline ka märkamisvõime… Aga siis, kui ta parasjagu ei kirjuta, teeb ta pilte. Sest ka see teeb teda rõõmsaks.



