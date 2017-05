Kultuur

Saarlase dokfilm Euroopa neljas riigis

Teisipäev, 09. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 09. mai 2017. Ekraanitõmmis filmikaadrist: Endise Pähkla kolhoosi staartraktorist Arkaadi Sai oma kärtssiniste silmadega oli filmilooja Eeva Mägi inspiratsiooniallikas. FOTO: erakogu Alates käesolevast kuust vallutab Saia Kats ehk Pähkla küla mees Arkaadi Sai ehk saarlasest filmilooja Eeva Mägi kunstiline dokfilm “Muidu üks mees”, prantsuse keeli Simplement un Homme, nelja Euroopa riigi dokfilmihuviliste südameid.



Filmi on võimalik vaadata VOD-platvormil aadressil www. tenk.fr.

Prantsusmaal, Belgias, Šveitsis ja Luxemburgis kuni juuni lõpuni. Dokfilmi looja Eeva Mägi on saarlastele kindlasti tuttav sügisel Kuressaare kultuurikeskuses esilinastunud filmi “Lembri Uudu” kaudu.



“Muidu üks mees” mängib režissööri loometeel olulist rolli, kuna valmis Eeva Mägil Kersti Uibo ja Riho Västriku juhendamisel Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis aastal 2015 magistritööna.



“See “Muidu üks mees” oli mul juba ununenud,” sõnas filmi autor Eeva Mägi. “Vahepeal olen juba mitu filmi teinud ja Werner Herzogi juures käinud, kus tegin tema juhendamisel lühimängufilmi “Mr Justice”, kui äkki Tënk filmi vastu huvi tundis, et seda online’is näidata.”



Film kõneleb Pähkla küla staartraktoristist, kelle nimi on Arkaadi Sai ning kelle töid ja tegemisi kõik hindasid. Pärast kolhooside lagunemist kaotas Arkaadi töö. Nüüdseks on ta pensionil ja ega tema elus suurt midagi ei juhtu. Ühel päeval ilmub Arkaadi ehk Saia Katsi hoovile režissöör, kes tahab teha filmi. Selleks aga, et filmi teha, peab midagi juhtuma.



Need sinised-sinised silmad



“Tegelikult oli aga nii, et valmistasin just Lembri Uudu filmi ette ja vanaema ütles, et Arkaadi teab Uudust lugusid rääkida.



Läksin Arkaadi hoovile, kus ta oma sügavate jalustrabavate siniste silmadega mulle oma maja ukselt otsa vaatas,” kirjeldas režissöör inspiratsiooni allikat.

“Mõtlesin kohe, et mängiks temaga natuke. Arkaadi oli nõus ja nii tegimegi koos filmi “Muidu üks mees”. Arkaadi on uskumatult fotogeeniline ja hea näitleja.” Nii see film juhtuski.



Filmi montaažirežissöör on Jette-Krõõt Keedus, helirežissöör Indrek Soe, värvikorrektsiooni tegi Madis Reimund ning toimetas Liis Nimik.



Filmi on näidatud veel ka MIFF festivalil (Minsk International Film Festival) Minskis, FIDÉ festivalil (International du Documentaire Ēmergent) Pariisis ning Pärnu rahvusvahelisel dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivalil.

Samuti sai film Eesti mittekommertslike filmide festivalil parima Eesti elu kajastava filmi auhinna.



