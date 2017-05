Kultuur

Raamidest välja koos Anne Olopiga

Teisipäev, 09. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 09. mai 2017. Anne Olopi juubelinäituse avamine osutus rahvarohkeks. Foto: Valmar Voolaid Reedel avas Kuressaare Raegaleriis isikunäituse Anne Olop, kes tähistab tänavu olulist ümmargust sünnipäeva.



Näituse nimi “Raamist väljas” on kümnesse. Suur osa pilte ongi piirangutest ühel või teisel moel väljas. Maalid on valminud viimase üheksa kuu jooksul. Kui eelmine näitus keskendus taimedele ja üle-eelmine loomadele, siis sellel näitusel on fookuses inimene. Siiski mitte ainult. Kui näitusel veidi ringi vaadata, võib kohata vägagi erinevaid teemasid. Mis kõik on ühel või teisel moel nihkes.



Ühtlasi on see ka kunstniku esimene näitus Raegaleriis. “Iga näitus on omal kombel eriline,” sõnas raegalerist Lii Pihl “Üks asi on kindel – me saame selle autori kohta palju teada. Näiteks saime teada, et hall on üks tema lemmikvärve. Aga et see sellisel kombel on tema loomingusse jõudnud, on huvitav. Ning see, et loomesse on tulnud uusi detaile, teeb näituse põnevaks.”



Kunstnik arvas, vaadates näituse avamisele kogunenud rahvahulka, kui ääretult tähtis on see, et kaasaelajaid on palju. “Mul on selle üle väga hea meel,” sõnas ta. Juubilari olid õnnitlema tulnud paljud head tuttavad, kolleegid ja koostööpartnerid.



Maalide kohta, mis ülal, ütles Anne Olop, et väga sügavat mõtet neist otsida vaja polegi. “Ma ise olen kahe jalaga maa peal ja ka need maalid on sellised, käegakatsutavad,” märkis kunstnik. Niisiis ei maksa omistada sõnadele “Raamist väljas” liiga suurt tähendust. Peale sõna-sõnalise.



Ta rääkis, et on Deep Purple’i aegne inimene ning et sel ajal, kui ta maalis, oligi tal taustaks vaid üks plaat. Nii oligi see plaat kedranud kõik need üheksa kuud, mil pildid valmisid. Ja tõesti, seesama muusika on jõudnud ka piltidele – värvilise ja must-valgena. Kontrastsena.



Sõna sai linna kultuurinõunik Heli Jalakas, kes tuletas meelde, et Anne Olopi kätt on tunda mujalgi kui vaid näitusesaalides – sisuliselt kogu linnaruumis. Neli Disain on ju kujundanud erinevaid detaile hoonetes ja ettevõtetes, mis kõik räägivad heast maitsest.



Nii kunstnik Külliki Järvila kui muuseumi direktor Endel Püüa ütlesid häid sõnu juubilari kohta, tervitama oli tulnud ka Leo Filippov. Ehk sõrulane õnnitles sõrulast.



Näitus Raegaleriis jääb avatuks 3. juunini. Näituse nimi “Raamist väljas” on kümnesse. Suur osa pilte ongi piirangutest ühel või teisel moel väljas. Maalid on valminud viimase üheksa kuu jooksul. Kui eelmine näitus keskendus taimedele ja üle-eelmine loomadele, siis sellel näitusel on fookuses inimene. Siiski mitte ainult. Kui näitusel veidi ringi vaadata, võib kohata vägagi erinevaid teemasid. Mis kõik on ühel või teisel moel nihkes.Ühtlasi on see ka kunstniku esimene näitus Raegaleriis. “Iga näitus on omal kombel eriline,” sõnas raegalerist Lii Pihl “Üks asi on kindel – me saame selle autori kohta palju teada. Näiteks saime teada, et hall on üks tema lemmikvärve. Aga et see sellisel kombel on tema loomingusse jõudnud, on huvitav. Ning see, et loomesse on tulnud uusi detaile, teeb näituse põnevaks.”Kunstnik arvas, vaadates näituse avamisele kogunenud rahvahulka, kui ääretult tähtis on see, et kaasaelajaid on palju. “Mul on selle üle väga hea meel,” sõnas ta. Juubilari olid õnnitlema tulnud paljud head tuttavad, kolleegid ja koostööpartnerid.Maalide kohta, mis ülal, ütles Anne Olop, et väga sügavat mõtet neist otsida vaja polegi. “Ma ise olen kahe jalaga maa peal ja ka need maalid on sellised, käegakatsutavad,” märkis kunstnik. Niisiis ei maksa omistada sõnadele “Raamist väljas” liiga suurt tähendust. Peale sõna-sõnalise.Ta rääkis, et on Deep Purple’i aegne inimene ning et sel ajal, kui ta maalis, oligi tal taustaks vaid üks plaat. Nii oligi see plaat kedranud kõik need üheksa kuud, mil pildid valmisid. Ja tõesti, seesama muusika on jõudnud ka piltidele – värvilise ja must-valgena. Kontrastsena.Sõna sai linna kultuurinõunik Heli Jalakas, kes tuletas meelde, et Anne Olopi kätt on tunda mujalgi kui vaid näitusesaalides – sisuliselt kogu linnaruumis. Neli Disain on ju kujundanud erinevaid detaile hoonetes ja ettevõtetes, mis kõik räägivad heast maitsest.Nii kunstnik Külliki Järvila kui muuseumi direktor Endel Püüa ütlesid häid sõnu juubilari kohta, tervitama oli tulnud ka Leo Filippov. Ehk sõrulane õnnitles sõrulast.Näitus Raegaleriis jääb avatuks 3. juunini.

Veel artikleid samast teemast »