Lyra lummas publikut

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 25. aprill 2017. Katre-Liis Võhma (esiplaanil) viiulil Riccardo Drigo “Serenaadi” esitamas, taga lauluselts Lyra. FOTO: Gunnar Usin Lauluseltsi Lyra naised andsid neljapäeva őhtul Kuressaare linnuse kapiitlisaalis meeliülendava kevadkontserdi. Just sedalaadi epiteete vőis kuulda nende kuulajate suust, kes Lyra dirigendile Anita Kangurile ja mőistagi ka lauljatele endile pärast lőpulaulu lilli kinkima tulid. Seltsi naiste nimel ulatas Kangurile tehtud töö eest lillekimbu ka koorivanem Anne Aau.



“Meil oli täna kavas kümme laulu, neist kolm – Piret Ripsi “Agnus Dei”, Martin Körberi “Pühakiri, kallis vara” ja Sirje Kaasiku “Igal hommikul, igal őhtul” tulid esitamisele esmakordselt,” ütles Kangur vahetult pärast kontserti Meie Maale.



“Publiku reaktsiooni arvestades läks kontsert korda. Meie naised olid kőik väga tublid, olen nende üle uhke,” lisas Kangur. Kontserdi kava koostamisel oli muu hulgas silmas peetud ka 10. juunil Kuressaare lossi hoovis aset leidva vaimuliku laulupeo repertuaari.



Aukartustäratava ajalooga (asutatud 1888 – toim) lauluseltsi Lyra esinemistele pakkusid vahepalu solistid Maris Valdmets ja Kirke Emili Mägi. Lauljaid saatsid klaveril Tiina Rätsepp ja Anita Kangur. Viiulipaladega paitasid publiku kőrvu Albert Leppik ja Katre-Liis Vőhma. Noorte muusikute juhendaja on Laine Sepp.



Tőenäoliselt suurima aplausi osaliseks said naiskoori esitatud südamlik Triin Araku laul “Üle Maarjamaa” ja nostalgiapommina mőjunud Karl August Hermanni “Munamäe otsas”.



