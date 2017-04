Kultuur

Tunnetuslik virr-varr kuursaalis Pärnojaga

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 25. aprill 2017. Erki Pärnoja. Reedel, 28. aprillil saab helilooja, kitarristi ja multi- instrumentalisti Erki Pärn-oja muusikat kuulata Kuressaare kuursaalis.



Ta avaldas märtsikuus oma esimese kauamängiva “Efterglow”, mis on täispikk järg tema 2015. aasta lõpus ilmunud debüüt-EP-le “Himmelbjerget”.



“Uus album on pühendus kõigele mööduvale – melanhoolse ja filmimuusikaliku tunnetusega retrospektiiv, mida võib võrrelda kõigile tuttava suvelõpu nukrusega. Äratuntav vesternilik kitarrikäsitlus, analoogsüntesaatorid ning ajareisile viivad rütmid loovad helimaastiku, mis on korraga tahumatu, õhkõrn ja müstiline,” on albumi kohta kirjutanud Erkki Tero.



Erki Pärnoja (pildil) arvas, et on parem, kui albumi nimi “Efterglow” jääks lahtiseletamatuks. Kui teada rootsi või inglise keelt, võib sõnademängust ja selle tähendusest saada kaasa killukese energiat. “Nagu kogu plaadil olev muusika, mis on ilma sõnadeta, ei tahaks ma, et lugude või albumi pealkiri suunaks inimest millegi konkreetse juurde,” sõnas ta.



“Need mõtted, mida ma olen lugusid kirjutades mõelnud, varieeruvad loost loosse.” Nii on see plaat justkui üks tunnetuslik virr-varr. Muusik tahaks, et igaüks kogeks seda omal moel.



Kuressaaret esinemiskohaks valida on küllaltki tavatu – peamiselt seetõttu, et Saaremaa jääb tavapärasest trajektoorist Tallinn-Tartu-Pärnu eemale. “Mul ei ole väga suurt isiklikku seost Saaremaaga, peale selle, et mulle meeldib saarel puhkamas käia,” nentis Erki Pärnoja. Kontsert saab teoks seetõttu, et idee on olnud juba õhus mõnda aega. Koha omaniku tundmine tuleb ka kasuks.



“Minu jaoks on huvitav käia esinemas kohtades, kus ma pole käinud seda tegemas,” rääkis muusik. “See on põnev, ja võib öelda, et väljakutse. Saaremaa esinemiskohana on peaaegu nagu välismaa.”



Erki Pärnoja ei kujuta ette, et laulu või muusikat saaks kirjutada niimoodi, et teist valikut ei ole. "Kui keegi kirjutab muusikat raha pärast," sõnas ta, "siis on oluliselt tulusamaid ja lihtsamaid töid olemas kui see. Laulu kirjutamine ei ole valik – see on asi, mis tuleb sinu seest, see on eneseväljendus. Oma maailma loomine."

