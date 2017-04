Kultuur

Eelleping Budapesti Riigiooperiga sõlmitud

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 18. aprill 2017. Eesti Kontserdi juhatuse liige Jüri Leiten ja Ungari Riigiooperi peadirektor Szilveszter Okovazc allkirjastasid eellepingu Budapesti ajaloolises ooperimajas. FOTO: Kertu Orro Nädalavahetusel, suurel reedel sõlmisid Eesti Kontserdi juhatuse liige Jüri Leiten ja Ungari Riigiooperi peadirektor Szilveszter Okovazc Budapestis eellepingu, mille kohaselt on Ungari Riigiooper järgmise, 2018. aasta Saaremaa ooperipäevade peaesineja. Pidulikku sündmust olid tunnistamas ka mitmed Saaremaa ooperipäevade toetajad, sh Vjatšeslav Leedo abikaasaga, Terje Nepper ning Sille Rantanen.



“On suur rõõm ja au olla sedavõrd väärika Kesk-Euroopa ooperiteatri võõrustaja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal,” ütles Leiten.



Eesti ja Hiina kultuurisuhted on viimase kahe aasta jooksul aktiveerunud, mistõttu veel möödunud aastal pidas Leiten hiinlaste Saaremaale tulekut tõenäoliseks.



