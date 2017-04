MEIE MAA TV: Kuressaare Tantsumaja avaüritus õnnestus

Kultuur

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Autor: Vilma Rauniste Teisipäev, 18. aprill 2017. VIDEO: Vilma Rauniste Pühapäeva õhtul toimus kultuurikeskuses esimene Kuressaare Tantsumaja üritus pärimusmuusika ja pärimustantsude õppimiseks. Kokku tuli arvukas seltskond, põhiliselt rahvatantsu harrastavad koolinoored.



Ürituse avas selle algataja ja korraldaja, rahvakultuuri programmijuht Eena Mark. Selline algatus on vajalik ja tänuväärne, ühelt poolt, et meie noored saaksid teadmisi ja oskusi pärimuskultuurist, teiseks on see üks võimalusi põlvkondade sidususe tugevdamiseks.







Esimesed läbiviijad olid noored kuressaarlased – Leana Vapper-Dhoore (sündinud ja kasvanud Saaremaal) ja Hartwin Dhoore. Tuleb tunnistada, et väga tore oli tantsida koos ja vastamisi naerusuiste neidude ja noormeestega, tüdrukute ja poistega. Tantsupõrandal oli koos lausa neli põlvkonda.



Ega koju mallanud jääda ka memmed – vanaemad ja vanavanaemad. Neid kepslevaid, aastakümnetele vaatamata nooruslikke memmesid oli Eiderattast ja seltskonnatantsurühmast Marleen. Oli ka tantsuhuvilisi linnast ja Varbarõõmu tantsijaid Salmelt.



Õpiti mitmeid seltskondlikke tantse, nagu “Kalle Kusta”, “Kolm paari”, “Reilender” ja rivitants, samuti sõõritantse.



