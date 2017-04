Kultuur

Aleksander Suumani sünniaastapäev teatris

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Kuressaare Linnateatris tähistatakse Aleksander Suumani 90. sünniaastapäeva näituse ja luulekogu esitlusega. Näitus avatakse järgmisel teisipäeval kell 16.



Näitusele on üles pandud Aleksander Suumani Vilsandi saarel loodud pildid, väljapaneku pealkiri on “Vilsandile peidetud pildid”. Kujundajaks Aapo Pukk.



1972. aastal ostis Suumani Sass Vilsandil Kopli maja. 1974. aastal saabus saarele elekter. 1979. aasta jaanipäeva paiku käis Saaremaa Kunstiklubi Sassi juures maalimas.



1981. aastal müüs ta maja uutele omanikele, kes oma üllatuseks leidsid kapi otsast üle kolmekümne Suumani teose.



40 aastat tagasi loodud teosed on seni avalikkuse eest varjul olnud. Initsiatiiv näituse tegemiseks tuligi piltide leidjatelt ja praegustelt omanikelt Ruth ja Andres Jõeorult.



Seoses kirjaniku-kunstniku juubeliga ilmutab kirjastus Ilmamaa Suumani viiesajaleheküljelise valitud luule kogumiku “Et valgusest vestelda”, mis sisaldab luulet aastatest 1957–2003.



“Näitus aitab meelde tuletada ühe ereda loomeisiksuse seoseid Saaremaa ja Vilsandiga,” lisab näituse Saaremaa-poolne korraldaja, ajakirjanik ja kunstihuviline Tõnis Kipper.



“Näituse ja luuleraamatu esitlusega loodame tõsta huvi nii kujutava kui ka luulekunsti ning kunstnike-loojate vastu, kel seos Saare maakonna või Kuressaare linnaga. Sündmus näitab laiemale avalikkusele Kuressaaret kui kunsti- ja kultuurisõbralikku linna, mis oskab hinnata ja väärtustada olnut ning kus on loodud head tingimused ka tänastele tegijatele.”



