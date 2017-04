Kultuur

Noor Saaremaa etleja Liivi konkursil võidukas

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Üleriigilisel vendade Liivide konkursil 15. aprillil Alatskivil Liivi muuseumis sai peapreemiaga pärjatud noor saarlane Kirke Medri.



Žürii andis välja neli eripreemiat ja grand prix’. Peapreemia sai seekord Kirke Medri (SÜG-i 6. klass). Ta esitas Juhan Liivi loo “Ilus suvepäev oli” ja Doris Kareva luuletuse “Inetu tüdruk”.



Saaremaale tuli peavõit juba kaheksandat korda. Varem on peapreemia saanud Uku Pokk OG-st, Helena Pihel KG-st, Velvo Väli, Ott Aardam, Lee Tei, Marian Heinat ja Airike Kapp SÜG-ist.



“Päev algas Juhan Liivi haual küünalde süütamisega. Kõik osalejad lugesid seal koos luuletuse “Kui kauaks veel tume ka sinu maa”, mis on kirjas ka luuletaja mälestussambal,” rääkis SÜG-i õpetaja Rita Ilves. “Südamlikkust lisas kindlasti Jakob Liivi pojatütre Ildike Jagosilla kohalolek, kes tunnustas ka oma lemmikuid.”



Palju põhikooli õpilasi



Konkursil tuli esitada proosapala Juhan Liivi loomingust ja luuletus Liivi preemia saanud autorilt.



Sel aastal kuulusid žüriisse teatrikriitik Põim Kama ning teatri Must Kast näitlejad Birgit Landberg ja Kaarel Targo. Preemiaid jagasid Alatskivi kool, muuseum, vallavalitsus ja Tartu maavalitsus. Oma lemmiku valis ka publik.



