Kultuur

Tule tantsima!

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Pühapäeval, 16. aprillil kell 18 toimub Kuressaare tantsumaja avaüritus.



Tantsumaja on peoformaat, kus on võimalus osa saada kaasakiskuvast meeleolust koos kohalekutsutud pillimeeste ja elava pärimusmuusikaga. Kindlasti on suur võlu pillimeeste ja tantsijate omavahelises suhtlemises ja selles, kes kelle järgi hoogu minema hakkab. Tantsumaja on koht, kus tuleb hoida silmad lahti, sest head tantsijad on kuskil seal ja just neilt saab väärtuslikke nippe õppida.



Tantsuõhtule võib tulla koos pere või sõpradega, aga miks mitte ka töökaaslaste seltsis. Varasem kokkupuude pärimustantsudega tuleb kasuks, kuid pole kindlasti eelduseks, tantsusamme saab õppida ka kohapeal.



Esimeses tantsumajas teevad muusikat Leana ja Hartwin ning aitavad ka tantsusammudega tutvust teha. Leana Vapper-Dhoore (sündinud ja kasvanud Saaremaal) ning Hartwin Dhoore (üles kasvanud Sint-Lievens- Houtemis Belgias) on kaks Kuressaares elavat rahvamuusikut. Nad jagavad armastust pärimusmuusika ja Eesti looduse vastu. Autor: MM Teisipäev, 11. aprill 2017.Tantsumaja on peoformaat, kus on võimalus osa saada kaasakiskuvast meeleolust koos kohalekutsutud pillimeeste ja elava pärimusmuusikaga. Kindlasti on suur võlu pillimeeste ja tantsijate omavahelises suhtlemises ja selles, kes kelle järgi hoogu minema hakkab. Tantsumaja on koht, kus tuleb hoida silmad lahti, sest head tantsijad on kuskil seal ja just neilt saab väärtuslikke nippe õppida.Tantsuõhtule võib tulla koos pere või sõpradega, aga miks mitte ka töökaaslaste seltsis. Varasem kokkupuude pärimustantsudega tuleb kasuks, kuid pole kindlasti eelduseks, tantsusamme saab õppida ka kohapeal.Esimeses tantsumajas teevad muusikat Leana ja Hartwin ning aitavad ka tantsusammudega tutvust teha. Leana Vapper-Dhoore (sündinud ja kasvanud Saaremaal) ning Hartwin Dhoore (üles kasvanud Sint-Lievens- Houtemis Belgias) on kaks Kuressaares elavat rahvamuusikut. Nad jagavad armastust pärimusmuusika ja Eesti looduse vastu.

Veel artikleid samast teemast »