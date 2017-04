Kultuur

Pimekohtingud eluga ja “Lõvi”

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Autor: MM Teisipäev, 11. aprill 2017. Saroo (Dev Patel, vasakul) kasvab üles armastavas peres ja ta ei tunne iial millestki puudust. FOTO: erakogu Täna kell 18 linastub Kuressaare Linnateatri teatrikinos komöödia "Minu pimekohtingud eluga".



Saliya Kahawatte (Kostja Ullmann) on sihikindel noor mees, kes kaotas teismelisena 95% nägemisest. Ta on otsustanud, et ei lase sel tühisel takistusel panna end loobuma unistuste töökohast Müncheni kõige luksuslikumas viietärnihotellis.



Kartmatult alustab Saliya hotellis praktikat, suutes sõber Maxi (Jacob Matschenz) abil oma puuet kõigi eest varjata. Plaanitust keerulisemaks muudab poisi elu kolleeg Laura (Anna Maria Mühe), kelle puhul näeb isegi pime, kui armas see tüdruk on...



“Minu pimekohting eluga” on tõsielul põhinev üdini positiivne draamakomöödia, mille lavastaja on Marc Rothemund (parima võõrfilmi Oscari nominent “Sophie Scholl”). Peaosades Kostja Ullmann (“A Most Wanted Man”), Jacob Matschenz (“Tatort”), Anna Maria Mühe (“Big Girls Don’t Cry”) jt.



Alla 12-a mittesoovitatav. Kinodes alates 10.03.



Tagasitee koju



Homme kell 18.30 linastub draama “Lõvi”.



Saroo oli täiesti tavaline viieaastane India poisike, kes elas küll vaesuses, aga kelle elu keskmes oli tema armastav ja kokkuhoidev pere. Kuid siis juhtus midagi, mis kiskus ta eemale oma pere juurest ning muutis igaveseks tema elu – uudishimulik poisike uitab rongijaamas, astub ümbrust uudistades jaamas seisvasse rongi ja otsustab seal väikese uinaku teha.



Kui ta uuesti silmad avab, on rongi uksed suletud ja rong ise tormab suurel kiirusel teadmata suunas, iga sekundiga kaugemale Saroo perekonnast...



Rong peatub lõpuks Kolkatas, mis asub Saroo kodust 1500 kilomeetri kaugusel. Kuid poisikesel pole sellest infokillust aimugi. Olles täiesti eksinud ja liiga väike, et ametiisikutele öelda, kes on tema, ta vanemad ja kust ta täpselt pärit on, leiab Saroo end halastamatu suurlinna lõugade vahelt.



Tundmatu koht on poisikest juba alla neelamas, kui ta satub ühte sealsesse lastekodusse ning sealt omakorda saatuse tahtel ühe Austraalia abielupaari (Nicole Kidman ja David Wenham) hoole alla...



Saroo (Dev Patel) kasvab üles armastavas peres ja ta ei tunne iial millestki puudust. Kuid just seda ta oma hinges tunneb – et midagi on puudu, et kusagil tema hinges laiutab tühimik...



Ja sellest tühimikust ajendatuna asub ta 25 aastat pärast oma kadumist vaevalist tagasiteed koju. Abiks tohutu sihikindlus, lapsepõlvest säilinud üksikud mälupildid ja... Google Earth...



Film põhineb Saroo Brierley bestselleril “A Long Way Home”. Osades Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham, Sunny Pawar. Filmi lavastaja on Garth Davis, kelle jaoks see on esimene täispikk film ja kelle tehtud tööd hinnati hiljuti Režissööride Gildi auhinna nominatsiooniga.



Filmi pikkus 1 h 58 min. Alla 12-a mittesoovitatav.



