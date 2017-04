Markus Saksatamme sõnaosav tund noortega

Kultuur

Autor: Ene Kallas Teisipäev, 04. aprill 2017. Markus Saksatamm võlub lugejaid huumori ja sõnakusega. FOTO: Valmar Voolaid 2. aprillil oli rahvusvaheline lasteraamatupäev, Hans Christian Anderseni sünniaastapäev.



Sel puhul kutsus Saare maakonna keskraamatukogu külla kirjanik Markus Saksatamme.



Kirjanik osutus toredaks sõnameistriks saalitäie laste pilkude ees, kus ta naerutas õpilasi nii kirjutatud tekstide ettelugemise kui ka paljudele küsimustele vastamisega.



Kirjanikule meeldib jutustada n-ö kiiksuga lugusid. Selliseid, mis võluvad oma humoorikuse, sõnameisterlikkuse kui ka väikese moraaliga. See viimane on niimoodi peidus, et kui selle üle pikemalt ei mõtle või üldsegi mitte, siis seda ei leia. Ning niimoodi mõjuvad nad väga ehedatena.



Neis juttudes, mida Saksatamm saalitäiele Saaremaa lastele ette luges, oli tunda ehedat ütlemisrõõmu. Saksatamm kasutab oma juttudes oskuslikult tänapäevast slängi ja arvutikeelt. Lood tulevad kirjaniku sõnul tema juurde ise. Ehk inspiratsiooni kui sellist ta ilmselgelt üle ei hinda. Kui idee tuleb, paneb kirja, ning kui aega saab, arendab jutuks. Sageli arvutis, aga mõnikord ka paberil.



Kui kirjanik palus lastelt küsimusi, siis esiotsa tuli mõni üksik, aga kui selgus, et vastused on kõik omamoodi lahedad ja huumoriga pooleks, sattus Saksatamm otsekui küsimuste rahe alla. Üks küsimustest püüdis välja uurida, kas igaühest võib saada kirjanik. Saksatamm ei andnud küll otsest vastust, aga rõhutas lugemise olulisust. Ja nii on: mida rohkem sa loed, seda enam valdad sõna. Nii kirjutatud kui suulist.



Kirjanik arvas, et koolis võib olla ka tore. Sest seal on söögivahetund. Nali naljaks, aga hiljem tuli välja, et ajalugu ja kirjandus olid need õppeained, mis teda köitsid. Lugemine. Niisiis, kes vähegi tahab kirjanikuleiba süüa – iseküsimus, misjaoks ometi, kui on olemas pankuri amet ja ärimehed ei pea kuu lõpuni arvet pidama sentide üle –, see peaks keskenduma lugemisele.



Markus Saksatamm sündis, kasvas ja elab Sakus. Oma elu jooksul on ta pidanud väga erinevaid ameteid – näituste paigaldajast kuni ettevõtjani, nii Eesti Vabariigis kui ka väljaspool seda.



Saksatamm on kirjutanud üksteist lasteraamatut. Tema lühemaid jutte võib leida ajakirjadest Täheke, Hea Laps, Mesimumm, Pilkaja ning Pere ja Kodu.



