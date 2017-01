Kultuur

“Manchester by the Sea”

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Neljapäeval, 2. veebruaril kell 19 linastub Kuressaare Linnateatri teatrikinos draamafilm “Manchester by the Sea”.



Lee Chandler (Casey Affleck “Tähtedevaheline”, “Kui lapsuke kaob...”) on šokeeritud, kui selgub, et ta vanem vend Kyle (Kyle Chandler “Carol”, “Wall Streeti hunt”) määras tema oma surma järgselt oma poja Patricku (Lucas Hedges “Grand Budapest hotell”, “Kuutõusu kuningriik”) ainsaks eestkostjaks. Lee võtab töölt puhkuse ja naaseb vastumeelselt Manchester by the Sea linnakesse südika 15-aastase Patricku eest hoolitsema.



Ta on sunnitud seisma silmitsi minevikuga, mis ta naisest Randist (Michelle Williams “Kurb valentinipäev”, “Brokebacki mägi”) lahutas, ning kogukonnaga, kus ta sündis ja kasvas.



Pärast 2011. a tunnustatud filmi “Margaret” tõestab Lonergan taas, kui võimekas ja hea kujutlusvõimega jutuvestja ta on, sidudes ühte mineviku ja oleviku ning luues pingelise loo, mis hoidub vilunult sentimentaalsusest, kuid käsitleb süvitsi tundeid ja sügavaid inimsuhteid.



