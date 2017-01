Kultuur

Naeratava kuu rännu- ja raamatulugude õhtu

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



10. veebruaril kell 17 tuleb Saare maakonna keskraamatukogu lugemissaali lugusid jutustama giid, maailmarändur ja raamatuautor Ena Mets.



Kaasas on tal ka romaan “Naeratava kuu inimesed”, mille sünnilugu koos teiste rännuvestetega ligi poolteise tunni jooksul teieni jõuavad. Kuressaare jutuõhtu on osa autori kahe ja poole nädala pikkusest Eesti-tuurist naeratava kuu inimeste ning muude lugude saatel.



Aastal 2015 täitus Ena lapsepõlveunistus ning ilmus tema esimene raamat tänu paljudele hoo- ja väeandjatele. Teos ise valmis aastal 2010 ja on inspireeritud juba alates aastast 2005, millal autor sattus esimest korda elama maailma (Brasiiliasse), kus kõik nähtamatud olendid ja reaalsused – spiritism, candomblé, libahundid, rääkimata kristlikest uskumustest – eksisteerivad võrdselt sealse rahva äärmiselt materiaalse ja praktilise igapäevaga. Ena elas puslena kokku pandud perekonnas, kus juba 4-aastasel lapselgi oli oma pikk elulugu jutustada.



Lisaks Brasiiliale on autor elanud ja töötanud ka Prantsusmaal, Mongoolias ja Kolumbias. Praegu tegutseb ta giidi ja hüpnoterapeudina.



10. veebruari jutuõhtule on Ena Mets välja valinud suuresti need lood oma mujal elamisest ning raamatust, mis on tema jaoks mingil moel tähenduslikud või pöördelised ning talle midagi olulist õpetanud. Lugude kõrvale saab nautida kuuma teed ja küünlavalgust. Loomulikult võib soovi korral "Naeratava kuu inimesed" endaga koos kojugi viia.

