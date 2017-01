Kultuur

Unes on mitu nägu

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Kolmapäeval kell 17 saab Raegaleriis kohtuda Kuressaare noorema põlvkonna kunstnike ja nende loominguga. Oma maalidest ja keraamilistest vormidest koosneva näituse “Une nägu” avavad Kadi Grass (1986) ja Sander Raudsepp (1988).



Kadi Grass on Kuressaare ametikoolis kunstilise kujundamise eriala lõpetanud vabakutseline maalikunstnik. Ta on end täiendanud Ungaris, Türgis ja mujal.

Sander Raudsepp on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia keraamika erialal ning jätkab õpinguid magistrantuuris. Näitus “Une nägu” viib sürreaalsetele ning psühhedeelsetele unenäo radadele.



Ammutades küll inspiratsiooni samast allikast, toob kumbki kunstnik vaatajateni omanäolise maailma. Noorte kunstnike sõnutsi on unenägudes peidus nii mõndagi huvitavat. Unes on kõik võimalik: saab olla kes iganes, näha tulevikku, valmistuda surmaks, saada ideid ja isegi lõbutseda.



“Inimene magab kolmandiku oma elust. Selle kolmandiku veedame imelistes, fantastilistes ja kohati lausa kummalistes maailmades. Ärgates igapäevasesse normaalsusesse, võib just läbi elatud uni olla peast pühitud lausa sekunditega. See ei vähenda tõsiasja, et paik, millest teid just välja tõmmati, oleks kusagile kadunud!” tutvustab Sander Raudsepp näituse teema ühisosa.



Kadi Grassi maalid ja visandid on pilguheit tema unenägudesse. Teadlikku unenägemist (ingl k lucid dreaming) harjutades on tal tekkinud hulk detailseid kirjeldusi uneruumis nähtust. Seda kogemusel põhinevat dokumentatsiooni on autor oma töödel jäädvustanud.



Unekogemuste säilitamine, ülesjoonistamine ja selle läbi nii enesesse kui reaalsusesse sügavamalt vaatamine treenib unemälu. Unenäod muutuvad selgemaks ja kontrollitavamaks, avardub teadvus. Kadi Grass on veendunud, et meie ühiselt kogetav kokkuleppeline pärismaailm on vaid väike osa suurest pildist.



Sander Raudsepp käsitleb oma teostes ideed, kus kogu maailma loomine toimub tegelikult meie endi peas: keel, ideed, mõtted – need kõik loovad ümbritsevat, käega katsutavat füüsilist reaalsust.



Me ise oleme oma õnne ning ka oma kannatuste isandad. Reaalsus seguneb unenäoilmaga ja vastupidi. Sander usub, et kui me ise oma maailma ei loo, siis võib-olla oleme väljamõeldis hoopis kellegi teise unenäos.

