Teed ja rajad kogus “Loodusjõud”

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



2016. aasta jõulukuus üllitas Logolife OÜ Kuressaares Enda Naabri luule valikkogu “Loodusjõud“. Enda 36. raamat on pühendet tütar Tiinale.



Saatesõnas tõdeb autor: “Minult on küsitud, kuidas sünnib su looming – lehelood, raamatud ja maalid? Mina vastan lühidalt: loodusjõust!“



Kogu nimiluuletusest (lk 38) loeme: “Olen jälle reisiks valmis, annan ikka hüva nõu. Sulle mõeldud hingesalmis ongi minu loodusjõud./ Elu väärib tõde saarel, kiidan olevikku head. Ja just sellel heinakaarel sündinud on luuleread./ Tohin jälle külla tulla? Kaunis kohtumine see. Kingin sulle oma mõttekulla tänasegi Olemise.“



Kodusaar. Kodumeri. Kodumets. Need on Enda kolm loodusjõu allikat, luule allikat. “Kas see on Muhu?“ küsin Endalt ta meremaale vaadates. “Ei, Saaremaa,“ vastab Enda ja lisab nagu möödaminnes: “Inimesi ma maalida ei oska. Ainult ühe pildi olengi teinud.“



Inimeste temaatikat tunnen Enda Naabri kui fotograafi ja ajakirjaniku loomingu ja kirjutiste kaudu, looduse päralt on Enda luule- ja maalilooming. Süvenedes tuleb siiski nentida, et nii kindlat piiri tõmmata ei või: ilma looduseta ei saa Enda läbi kusagil, seda jätkub luulesse, maalidele, fotodele ja kirjutistesse. “Lootus kasvab loodusjõuks, ta on elu suurim leid…“ lisavad arutlusele “Luuletuse sünni“ värsiread.



Valikkogu “Loodusjõud“ lugedes korduvad kaks märksõna – teed ja rajad, kus minnakse ja tullakse tavaliselt üksi või kohtutakse mõnikord määratlemata SINAga. Enda värsiridades liigutakse alati metsa- või niiduteedel ja -radadel, mitte kunagi linnatänavatel ega asfalteeritud autoteedel.



Koos inimese eaga muutuvad teede ja radade tähendused: nooruses tunduvad need pikkade, ent ahvatlevatena: “Aias on maranapõõsal oma lugu, oma tõde ja õigus. Seepärast peangi tast nõnda lugu elutee noores lõigus“ (“Maran“).



Noorus on sihtide seadmise aeg: “Elan, mäletan ja tean: vaprus leiab tee minuni ja pean jõudma kaugele“ (“Ela!“) Teele asuja tahab teada “…kuhu suundub tee? Ons mul aega seada talveks korda ree“ (“XXX“) Soliidsemas eas inimene tunneb rahuldust tehtud otsustest ja valikutest kui oma läbitud teest. Selle motiivi juurde jõuab autor mitmel korral.



Luuletaja näib soosivat jalgsi läbitavaid otseradu: “Aga oma rada lähen, otsetee ma leidma pean…“ (“Saatus“), “Õnn on ainus jalgsitee, selleks sammuks mõistad veel: tuleb minna päris otseradu, kuigi ränk on vihmasadu“ (“Kevadtunne“). Kõigest hoolimata “...kogu hingest püüan leida jalgsitee“ (“Vastuvoolu“).



Teed ja rajad on mitmetähenduslikud: metsatee, elutee ja saatus, tee õnnele, ootused, eksimuste tee, tee tõeni ja õigluseni, ühine tee. Teedel ja radadel võib minna ja tulla, astuda, tõtata, põgeneda, koguni valssi tantsida (“Roomassaare valss“). Teed ja rajad on kohad ja vahendid pingsaks otsimiseks, ootamiseks, soovimiseks, lootmiseks, uskumiseks, mõistatamiseks, leidmise rõõmuks, aga ka eksimise tõdemiseks: “Tuttavaid teid mina lähen, mõistatan kummalist. Jõudu kuid liiga on vähe, ekslik ma tõesti vist“ (“Võib ju olla…“). Hoidugem valskuse (“Vead“) ja õeluse (“XXX“) teest!



Näib, et armsamad on jalgsirajad, kus saab vaarandilikult kõndida paljajalu. Läbitud radu on mõnus meenutada. Kogu lõpuluuletuses “Lõpetuseks“ tõdeb Enda Naaber:



Lootusi leides ma tean,

õnnis on jalgsirada.

Teele ma tähiseid sean.

Aega on… meenutada.



Loodusel on ju oma jõud,

rajad, nii lõputu teegi.

Kui ka vahel on hinges põud,

