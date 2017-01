Kultuur

Kirjastus Tänapäev tuleb saarele

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Reedel, 27. jaanuaril kell 14.30 räägib kultuurikeskuse videosaalis kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter sellest, mis raamatud ilmuvad lähiajal kirjastuselt Tänapäev. Ühtlasi puudutab ta kirjastamise seisu Eestis.



Kirjastus Tänapäev alustas tööd 1999. aasta 1. septembril. Põhivaldkondadeks on ilukirjandus, ajaloo- ja teatmekirjandus, elulood, laste- ja noortekirjandus, terviseraamatud ning huumor.



2000. aastal kirjastas Tänapäev 45 raamatut, 2001. aastal oli see arv 60, 2005. aastal 92, 2011. aastal 125 ja 2016. aastal ilmub üle 140 raamatu.



Tõlgitud ilukirjandus ilmub kirjastuse suurimas sarjas “Punane raamat”, mis koondab tunnustatud kirjanikke, nagu Kurt Vonnegut, Albert Camus, Franz Kafka, Paul Auster, Günter Grass, Ian McEwan, John Irving, Mihhail Bulgakov, Mario Vargas Llosa, Ljudmila Ulitskaja, Sergei Dovlatov jpt. Sarjas on ilmunud praeguseks üle 120 raamatu. Uute tõlgete kõrval ilmub ka populaarsema klassika kordustrükke, nagu Hermann Hesse “Stepihunt“, George Orwelli “Loomade farm, 1984“ jt.



Tänapäev avaldab ka mitmeid kriminaalromaanide sarju, millest mõned populaarsemad autorid on Georges Simenon, Boriss Akunin, Robert van Gulik, M.C. Beaton, Peter James jt. Aimekirjanduses on rõhk kvaliteetsetel ajaloo- ja teatmeraamatutel, mis käsitlevad nii uuemat aega kui ka kaugemaid ajalooperioode, nii on avaldatud raamatuid Lõuna-Ameerika muistsetest tsivilisatsioonidest ja Jaapani kultuurist ning vastukaaluks ka mitmeid olulisi raamatuid Eesti ajaloost.



