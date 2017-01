Kultuur

Tõe ja õiguse rahvas Kristiina Pärki söes

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Alates 6. jaanuarist on Kuressaare kultuurikeskuse alumise korruse fuajees vaadata Kristiina Pärki söejoonistuste näitus “Tõe ja õiguse rahvas”.



2016. aastal möödus 90 aastat “Tõe ja õiguse” ilmumisest. Näitusel olevate tööde lähtekohaks on A. H. Tammsaare romaani “Tõe ja õiguse” I osa.



Kunstnik on põhjalikult mõtisklenud Tammsaare esimese köite peategelaste üle ning põhjendab oma visiooni sugestiivselt: “Joonistuste koloriit ja tegelaskujud on just sellises võtmes, kuidas ma neid romaani lugedes ette kujutasin. Temaatika on tõsine ja rusuv, mistõttu kasutasin joonistamisel sütt. Läbivaks teemaks on inimese võitlus loodusega. Andrese püüd maastikku ümber kujundada ja enesele allutada. Mehe võitlus kividega. Korjates põllult kive, ilmub neid sinna ikka ja uuesti. Tööd rabatakse Vargamäel teha ka puhkepäevadel, teenitakse raha ja elatakse tuleviku nimel.



Andres näeb Vargamäed sellisena, nagu see peaks tulevikus olema. Ilus tulevik aga nihkub aina edasi ja võitlus lõpeb alistumisega. Oluline tegelane romaanis on tegelikult ka Juss, kelle surm jääb sünge varjuna kummitama läbi romaani. Jussiga seotud saladused loovad raske õhustiku ja on romaani murdepunktideks.



Kannatusi toovad sood, rabad ja ummistunud kraavid. Lisandub lõputu võitlus naabrimehe Pearuga. Naised romaanis liiguvad ringi veekalkvel silmadega. Krõõt jätab tervise Vargamäele ja sureb noorena. Ka Mari ei leia oma õnne. Pisarad saabuvad äratundmisel, et vaatamata pingutustele, läheb elu aina raskemaks, tuntakse hirmu ja pettumust oma suutmatuse ees.



Nutt näitab inimese nõrkust ja üksildust. Võiks arvata, et Andresele hüvitatakse tema kannatused rikkusena kõva töö kaudu. Kuid ometi seda ei juhtu. Ei ela ta paremini kui Pearu, kes on kogu elu muretult prassinud.”

