Salme viikingituru fookus laevadel ja käsitööl

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Talvisel ajal on hea valmistuda suveks. Eelmisel aastal toimunud Salme viikingiturg saab jätku, olles loodetavasti lihtsalt, aga mitte ainult järgmine omataoliste seas.



Triin Varrak, üks Salme viikingituru korraldajaid, kinnitas, et järgmisel aastal on sündmus täitsa plaanis ja esimesed ettevalmistused tehtud. “Enamik detaile alles selgub, aga oleme selleaastasest üritusest oma õppetunnid kätte saanud ja proovime järgmisel aastal ikka suuremalt ja paremini,” sõnas ta.



Salme viikingituru ajaks on märgitud 18.–20. august. Viikingituruga seonduvalt pakkus üks taaskehastaja välja, et võiks enne Salmet põigata Abrukale, aga ilmselt on see uitmõte, mis vajab suuremat sorti planeerimist. Ka seda, et laevade meeskonnad asjast huvitatud oleksid. “Ma kardan, et see on pigem tulevikumuusika,” arvas Triin Varrak.



“Meie peamine fookus on ühelt poolt laevad ja teiselt poolt käsitöölised, et pakkuda taaskehastajatele võimalust oma silmaringi laiendada ja midagi uut õppida ning ka pealtvaatajatele näidata võimalikult autentseid meetodeid, kuidas tol ajal asju ikkagi tehti,” kõneles korraldaja. Tema sõnutsi läheb vähemalt esimestel aastatel peamine aur sellele, et saada siia võimalikult palju n-ö töötavaid viikingilaevu koos meeskondadega, samuti oma ala käsitöömeistreid. Ikka selleks, et tekiks harjumus Salmel käia.



Meelelahutusliku poole pealt võiks esinema kutsuda mõne viikingi muusikaga tegeleva grupi, kes veel Eestis hoogsalt tuuritanud pole. Neid ikka Euroopas on. Kuigi vähemalt esialgu jääb kogu meelelahutuslik pool veidi tagaplaanile. “Üritame siiski endast parima anda, et üritus oleks huvitav võimalikult laiale publikule.”



Eelmisel aastal oli Salme viikingiturul osalejaid üle

