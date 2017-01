Kultuur

Viimane valdade kultuuri- ja spordikalender

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Ka sel aastal saavad kultuuri- ja spordiinimesed vaadata olulisi sündmusi, tähtpäevi ja muud tähtsat neile pühendatud kalendrist.



Kalender sel kujul jääb aga viimaseks. Saare maakonna kultuurinõuniku Valve Heibergi sõnade kohaselt ei ole ka teada, mil moel sedasama kalendrit edaspidi välja hakatakse andma, sest ühendvalla moodustamisega muutub ju kõik. Selge on see, et valdade pildid kuude juures enam ei toimi.



Selleaastane kalender on aga veidi teistsuguse välimusega kui varem. Peamine põhjus on selles, et sündmused ei mahtunud enam kenasti ära, niisiis tuli leida uus lahendus.



