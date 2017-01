Kultuur

Kimmo Pohjanen – Kuressaare pildid

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



3. jaanuaril avati Kuressaare päevakeskuses Kimmo Tapio Pohjaneni (7.11.1986), Soomes sündinud ja praegu Kuressaares elava fotograafi, toimetaja ja kunstniku näitus.



Avamise juhatasid sisse Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter ja sotsiaaltöötaja Janne Mets. Fotograaf ise oli päevakangelasena üsna napisõnaline ja arvas, et pildid kõnelevad ise tema eest. Soomekeelset vestlust aitas tõlkida Piia Veersalu.



Kimmo Pohjaneni sõnul on ta talviste piltidega tahtnud jutustada pimedusest ja süngusest, mis on kätketud Kuressaare tänavatele, kuid muidugi on ka heledamaid ja valgemaid pilte. Tema ise peab Kuressaarest väga lugu ja arvab, et eriti kaunis on siin suvel. Talveks see linn vaikib.



Kunstnikuna teeb Pohjanen ka performance’eid, kuid arvab, et need ei ole väga soositud ja loodetavasti on fotod soositumad. Pildid on varem olnud näitusel Soomes Merijärvi raamatukogus.



Pohjanen on ka kirjamees ja tema viimane raamat “Seinien sisältä“ ilmus 2015. aasta sügisel. Raamat sisaldab värsse, aforisme ja Merijärvi saagat. Lugeja võib seal ära tunda ka Saaremaad ja Kuressaaret.



Tegemist on omanäolise loojaga, kes ütleb, et püüab pildistada argipäeva ilu, seda, mida me tavaliselt oma kiiruses ei märka. Ta leiab, et Kuressaares on teda hästi vastu võetud ja loodab, et näitus inimestele meeldib. Autor: Katrin Keso-Vares Teisipäev, 10. jaanuar 2017.Avamise juhatasid sisse Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter ja sotsiaaltöötaja Janne Mets. Fotograaf ise oli päevakangelasena üsna napisõnaline ja arvas, et pildid kõnelevad ise tema eest. Soomekeelset vestlust aitas tõlkida Piia Veersalu.Kimmo Pohjaneni sõnul on ta talviste piltidega tahtnud jutustada pimedusest ja süngusest, mis on kätketud Kuressaare tänavatele, kuid muidugi on ka heledamaid ja valgemaid pilte. Tema ise peab Kuressaarest väga lugu ja arvab, et eriti kaunis on siin suvel. Talveks see linn vaikib.Kunstnikuna teeb Pohjanen ka performance’eid, kuid arvab, et need ei ole väga soositud ja loodetavasti on fotod soositumad. Pildid on varem olnud näitusel Soomes Merijärvi raamatukogus.Pohjanen on ka kirjamees ja tema viimane raamat “Seinien sisältä“ ilmus 2015. aasta sügisel. Raamat sisaldab värsse, aforisme ja Merijärvi saagat. Lugeja võib seal ära tunda ka Saaremaad ja Kuressaaret.Tegemist on omanäolise loojaga, kes ütleb, et püüab pildistada argipäeva ilu, seda, mida me tavaliselt oma kiiruses ei märka. Ta leiab, et Kuressaares on teda hästi vastu võetud ja loodab, et näitus inimestele meeldib.

Veel artikleid samast teemast »