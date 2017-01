Kultuur

Teatrikinos linastub “Laula”

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Neljapäeval, 5. jaanuaril kell 15 ja 17.30 ning laupäeval, 7. jaanuaril kell 11 ja 13.30 linastub Kuressaare Linnateatri teatrikinos koguperefilm, animatsioon “Laula”.



Buster Moon on tegus koaalakaru, kes juhib teatrit, mis kunagi oli uhke ja suursugune kultuurikants, kuid nüüd unustusse hääbumas ja üpris räämas. Teatrit palavalt armastav optimistlik Buster on valmis kõigeks, et saal taas publikuga täita.



Viimase võimalusena päästa oma koduteater kuulutab ta välja maailma suurima lauluvõistluse, mis peaks tooma piisavalt palju külastajaid ja piletitulu, et kunagise kauni teatrihoone hiilgus taastada.



Lauluvõistluse osalejaid koguneb murdu ning andekaimatena kerkivad esile viis värvikat finalisti: Mike, hiir, kes on laululõõritamises sama osav kui petuskeemide sepitsemises; Meena, hõbehäälne arglik elevandineiu, kes hädas halvava esinemishirmuga; Rosita, kurnatud notsu-emme, kes vajaks hädasti loomingulist puhkust oma 25 põrsakesest; Johnny, gorillapoiss gangsterite suguvõsast, kel hoopis kultuursemad unistused, kui pereäri jätkamine röövlijõugus; ja Ash, punkrokki armastav okassea-preili, kel parasjagu käsil valus lahkuminek ülbest poiss-sõbrast, et alustada oma soolokarjääri.



Igaüks neist loodab, et Busteri lauluvõistlus on tema suur võimalus anda oma elule uus suund ja täita unelmad. Juhendades ja treenides võistlejaid uhkeks finaalkontserdiks, hakkab Buster mõistma, et võib-olla polegi teater see, mis kõige rohkem päästmist vajab.



Ülimalt lustlik ja emotsionaalne multifilm pakub nii suurtele kui väikestele vaatajatele ohtralt muusikalist rõõmu oma rohkem kui 65 hittlauluga, mida esitavad kõikvõimalikud ülihumoorikad karvased ja sulelised laulumeistrid.

Filmi produtsentideks on Chris Meledandri ja Janet Healy, kes on ka kõigi eelmiste Illumination Studio populaarsete multikate, nagu “Mina, Supervaras”, “Käsilased”, “Lemmikloomade salajane elu” jt loojateks.



