Kultuur

Saaremaa kunstiklubi jutustab elust enesest

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 20. detsember 2016. Eriilmeline ja -palgeline näitus on justkui läbilõige elust endast. FOTO: Valmar Voolaid Alates reedest on Kuressaare kultuurikeskuse suures saalis avatud Saaremaa kunstiklubi sügisnäitus “Elust enesest”.



Läbi aastate on kunstiklubi tegevus tähendanud peamiselt – kõrvaltvaataja pilgu läbi –, et lilled, meri ja heinamaa… Või mõned portreed, mõned natuurist maalid… Mis iseenesest ei ole ju halvad ega keelatud ega midagi, aga mõjuvad otsekui näpuharjutused. Mõne vilkama erandiga.



Eks see õige ole – kui oskad hästi merd maalida, maali merd, oskad morte teha, lase käia. Või siis midagi sellist, mis pakub endale huvi.



Selles valguses on tänavune sügisnäitus äärmiselt mitmekesine. Lausa kirju. Ja mitte ainult tehnika poolest, vaid ka temaatiliselt. Arvatavasti on kõige pilkupüüdvam õlimaal Kalev Koeli “Nümf”.



Aktidega on alati nii hästi, et vahet pole, kes seal peal on, vaatamist keelama ei hakata ning seda nimetatakse veel kunstiks. Miks mitte maalida vanade heade traditsioonide kohaselt ruubenslikke vorme, keitmossid ongi juba ammu kõiki ära tüüdanud.



Huvitavad ja dekoratiivsed on Ellen Trummi kaks maali – “Meie küla mehed käivad kõik libahuntideks” ja “Üksi”. Liia Peedul on nii enam-vähem traditsioonilises laadis maale, aga nii mõneski on ta mänginud akrüülvärvi omadustega, sisuliselt luues maali värvipaletile paisatud värvidega.



Tekstuur ja tehnika on mängulised ning seega nauditavad. Maal “Tuulepuhang” näiteks. Hoopis teistsugune, aga samavõrra nauditav on Peedu segatehnikas “Öised varjud”. Signe Mehiku värvidest pakatav “Superkuu” mõjub värskelt, samamoodi ka Reet Greveli “Unelm”.



Endla Tuutma on aga lahendanud maali “Linnapoiss maal” humoorikalt. Milles see seisneb, on igaühe enda mõelda. Anne Olopi “Meenutamaks kesklinna lilleklumpi” on omamoodi hommage või siis irooniline pilk karvastele ja sulelistele. Vanadele karvastele ja sulelistele…



Tegelikult on huvitavaid töid teisigi, näiteks Anne Metsamaa “Sügistuules”, Ilme Armuandi “Kaks meest õues, memmest rääkimata”, Aljeni tööd, ja klaasikunstnik Helen Maasiku taiesed kõrvu Aare Martinsoni sisalikuga puul.



Näitus on ülal 3. jaanuarini, aga pühade-eelne ja -vaheline aeg on kiire, niisiis tasub korraks aeg maha võtta ja vaadata. Lihtsalt niisama või siis selleks, et saada emotsiooni. Läbi aastate on kunstiklubi tegevus tähendanud peamiselt – kõrvaltvaataja pilgu läbi –, et lilled, meri ja heinamaa… Või mõned portreed, mõned natuurist maalid… Mis iseenesest ei ole ju halvad ega keelatud ega midagi, aga mõjuvad otsekui näpuharjutused. Mõne vilkama erandiga.Eks see õige ole – kui oskad hästi merd maalida, maali merd, oskad morte teha, lase käia. Või siis midagi sellist, mis pakub endale huvi.Selles valguses on tänavune sügisnäitus äärmiselt mitmekesine. Lausa kirju. Ja mitte ainult tehnika poolest, vaid ka temaatiliselt. Arvatavasti on kõige pilkupüüdvam õlimaal Kalev Koeli “Nümf”.Aktidega on alati nii hästi, et vahet pole, kes seal peal on, vaatamist keelama ei hakata ning seda nimetatakse veel kunstiks. Miks mitte maalida vanade heade traditsioonide kohaselt ruubenslikke vorme, keitmossid ongi juba ammu kõiki ära tüüdanud.Huvitavad ja dekoratiivsed on Ellen Trummi kaks maali – “Meie küla mehed käivad kõik libahuntideks” ja “Üksi”. Liia Peedul on nii enam-vähem traditsioonilises laadis maale, aga nii mõneski on ta mänginud akrüülvärvi omadustega, sisuliselt luues maali värvipaletile paisatud värvidega.Tekstuur ja tehnika on mängulised ning seega nauditavad. Maal “Tuulepuhang” näiteks. Hoopis teistsugune, aga samavõrra nauditav on Peedu segatehnikas “Öised varjud”. Signe Mehiku värvidest pakatav “Superkuu” mõjub värskelt, samamoodi ka Reet Greveli “Unelm”.Endla Tuutma on aga lahendanud maali “Linnapoiss maal” humoorikalt. Milles see seisneb, on igaühe enda mõelda. Anne Olopi “Meenutamaks kesklinna lilleklumpi” on omamoodi hommage või siis irooniline pilk karvastele ja sulelistele. Vanadele karvastele ja sulelistele…Tegelikult on huvitavaid töid teisigi, näiteks Anne Metsamaa “Sügistuules”, Ilme Armuandi “Kaks meest õues, memmest rääkimata”, Aljeni tööd, ja klaasikunstnik Helen Maasiku taiesed kõrvu Aare Martinsoni sisalikuga puul.Näitus on ülal 3. jaanuarini, aga pühade-eelne ja -vaheline aeg on kiire, niisiis tasub korraks aeg maha võtta ja vaadata. Lihtsalt niisama või siis selleks, et saada emotsiooni.

Veel artikleid samast teemast »