Kultuur

Õed Ilvesed tõid saali rahvast täis

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Teisipäev, 20. detsember 2016. Andekad õed panid rahva endaga samas rütmis hingama. Laupäeva õhtul toimunud elamuslik jõulukontsert oli võrratu. Viis andekat ja vahvat õde suutsid esimestest minutitest panna rahva piltlikult öeldes samas rütmis hingama.



Ehkki noorim neist on vaid 19, andis õdede vaba ja ehe suhtlemine filigraansele kontserdile soojust ja sära juurde. Kuigi õed on siin-seal esinenud ka varem, korra sel suvel ka Kuressaares, alustati suurte kontserttuuridega just tänavu.

Suvel esineti Lõuna-Eestis ja mujal, talvekontsertidega alustati Hiiumaal.



Kuressaarest siirduti Pärnusse. Kõik on seda imetlusväärsem, et “Klassikatähtedes” vaatajate südamed võitnud Silvia sünnitas täienduseks kaksikutepaarile novembri lõpus poja. Seda kuuldes aplodeeris saal talle tunnustavalt.



Tööle pühendunud



Imetluse teenisid noored muusikud ära ka sellega, et kõikide lugude, ükskõik kui keerulised ja kiired need olid, noodid olid neil ajju talletatud. Vaid klaverimängija kiikas vahel noodilehte. See näitab noorte andekust ja väga suurt tööd ning pühendumist.



Vahva on pereansambel veel sellegi poolest, et solisti ei pea väljast otsima. Damaris on tugeva ja ulatusliku häälepartiiga neiu, kes õpib muusikaakadeemias ooperilauljaks. Ka pere noorim, viiuldajast ansambliliige, on veel tudeng. Õdesid iseloomustab ka oma oskuste teistele edasi andmise tahe – kooli lõpetanud õed töötavad oma alal õpetajana.



Repertuaar oli mitmekesine, oli klassikat ja kuulsate lauljate hittlugude ning ABBA lugude orkestreeringuid. ABBA lood näivad õdedele olevat klassika kõrval maiuspalaks, sest Ilves Sistersi uhiuus plaat tuli välja just selle kuulsa ansambli paremikust.



Eriliselt liigutas ühele hittloole tehtud seade, mille esinejad pühendasid Süüria paljukannatanud rahvale sõnumiga, et sõda/sõjad maailmas lõpeksid. Jõulurahu ajal kaunite jõululaulude seas oli sellel tajutav kurb alatoon, loodetavasti jõudis esinejate ja kuulajate ühine soov nendeni.



Poolteist tundi oli kui viiv hingekeeli puudutavate helide maailmas. Olnuksime nagu sümfooniaorkestri kontserdil, vahe vaid selles, et noorte esinejate lugudevaheline suhtlemine publikuga end ja esitamisele tulevaid lugusid iseloomustades oli nii-nii kodune ja soe.



Tänu emale



Kui publik oli kestva aplausiga ka lisapala kätte saanud, sai autogrammide andmise vahelt küsitud, et mis imeasi see on, et ühest perest on sirgunud nii palju suurepäraseid tüdrukuid? “See on suuresti tänu meie emale, kes on ise klaverimängija ja kes meid sellele teele suunas, kui olime vaid mõneaastased. Isal on ka superkuulmine. Vanemad on meie heaks väga palju teinud,” vastas kõikide nimel Silvia.



Kontserdilt ülevas meeleolus lahkudes uurisime veel kontsertmeister Enn Fisherilt, kas igal pool on seda vahvat pereansamblit nii kuumalt vastu võetud. Vastuseks saime: “Õed on talendid ja vastuvõtt on igal pool hea olnud.” Ehkki noorim neist on vaid 19, andis õdede vaba ja ehe suhtlemine filigraansele kontserdile soojust ja sära juurde. Kuigi õed on siin-seal esinenud ka varem, korra sel suvel ka Kuressaares, alustati suurte kontserttuuridega just tänavu.Suvel esineti Lõuna-Eestis ja mujal, talvekontsertidega alustati Hiiumaal.Kuressaarest siirduti Pärnusse. Kõik on seda imetlusväärsem, et “Klassikatähtedes” vaatajate südamed võitnud Silvia sünnitas täienduseks kaksikutepaarile novembri lõpus poja. Seda kuuldes aplodeeris saal talle tunnustavalt.Imetluse teenisid noored muusikud ära ka sellega, et kõikide lugude, ükskõik kui keerulised ja kiired need olid, noodid olid neil ajju talletatud. Vaid klaverimängija kiikas vahel noodilehte. See näitab noorte andekust ja väga suurt tööd ning pühendumist.Vahva on pereansambel veel sellegi poolest, et solisti ei pea väljast otsima. Damaris on tugeva ja ulatusliku häälepartiiga neiu, kes õpib muusikaakadeemias ooperilauljaks. Ka pere noorim, viiuldajast ansambliliige, on veel tudeng. Õdesid iseloomustab ka oma oskuste teistele edasi andmise tahe – kooli lõpetanud õed töötavad oma alal õpetajana.Repertuaar oli mitmekesine, oli klassikat ja kuulsate lauljate hittlugude ning ABBA lugude orkestreeringuid. ABBA lood näivad õdedele olevat klassika kõrval maiuspalaks, sest Ilves Sistersi uhiuus plaat tuli välja just selle kuulsa ansambli paremikust.Eriliselt liigutas ühele hittloole tehtud seade, mille esinejad pühendasid Süüria paljukannatanud rahvale sõnumiga, et sõda/sõjad maailmas lõpeksid. Jõulurahu ajal kaunite jõululaulude seas oli sellel tajutav kurb alatoon, loodetavasti jõudis esinejate ja kuulajate ühine soov nendeni.Poolteist tundi oli kui viiv hingekeeli puudutavate helide maailmas. Olnuksime nagu sümfooniaorkestri kontserdil, vahe vaid selles, et noorte esinejate lugudevaheline suhtlemine publikuga end ja esitamisele tulevaid lugusid iseloomustades oli nii-nii kodune ja soe.Kui publik oli kestva aplausiga ka lisapala kätte saanud, sai autogrammide andmise vahelt küsitud, et mis imeasi see on, et ühest perest on sirgunud nii palju suurepäraseid tüdrukuid? “See on suuresti tänu meie emale, kes on ise klaverimängija ja kes meid sellele teele suunas, kui olime vaid mõneaastased. Isal on ka superkuulmine. Vanemad on meie heaks väga palju teinud,” vastas kõikide nimel Silvia.Kontserdilt ülevas meeleolus lahkudes uurisime veel kontsertmeister Enn Fisherilt, kas igal pool on seda vahvat pereansamblit nii kuumalt vastu võetud. Vastuseks saime: “Õed on talendid ja vastuvõtt on igal pool hea olnud.”

Veel artikleid samast teemast »