Kultuur

KULTUUR KIRBUL: Must-valge maailm

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kindlalt nagu surm ja maksud, saabuvad igal aastal jõulud. Traditsiooniliselt koos filmidega “Üksinda kodus” ja “Visa hing”. Ning enamasti mustalt.



Must maa võib ju mõjuda kuidagi troostitult, eriti kõige pimedamal ajal, aga samas on ta selge õnnistus neile, kel on kohustus lund ära tassida, lükata, tarida ning hooldada kõnniteed mittelibedaks.



Ning must moodustab kena kontrasti valgega. Mida üürikesem on valge aeg, seda hinnatumaks ta muutub. Just seepärast, et teda on nii vähe. Jõulu on nii vähe… Aega, mil jagada soojust ja armastust lähedastele. Aga kas on? Kas ainult jõulud peavad olema aeg, mil jagatakse üksteisele seda, mis on muutunud tänapäeval defitsiidiks – aega.



Mil jagatakse seda, mis on maailmas kõige tähtsam – armastust, hoolivust, hoolimist. Võib-olla siis saab ära unustada, et maailmas on nii vähe seda, mida jõulude ajal jagatakse. Õigemini, on, muidugi on, aga seda üles leida on väga raske…



Ning mustast võib saada valge, aga sagedamini vastupidi. Aga sinu teha on, et valgust oleks rohkem ja musta vähem. Vahet pole, mis värvi on su juuksed, nahavärv või riided… Autor: Ene Kallas Teisipäev, 20. detsember 2016.Must maa võib ju mõjuda kuidagi troostitult, eriti kõige pimedamal ajal, aga samas on ta selge õnnistus neile, kel on kohustus lund ära tassida, lükata, tarida ning hooldada kõnniteed mittelibedaks.Ning must moodustab kena kontrasti valgega. Mida üürikesem on valge aeg, seda hinnatumaks ta muutub. Just seepärast, et teda on nii vähe. Jõulu on nii vähe… Aega, mil jagada soojust ja armastust lähedastele. Aga kas on? Kas ainult jõulud peavad olema aeg, mil jagatakse üksteisele seda, mis on muutunud tänapäeval defitsiidiks – aega.Mil jagatakse seda, mis on maailmas kõige tähtsam – armastust, hoolivust, hoolimist. Võib-olla siis saab ära unustada, et maailmas on nii vähe seda, mida jõulude ajal jagatakse. Õigemini, on, muidugi on, aga seda üles leida on väga raske…Ning mustast võib saada valge, aga sagedamini vastupidi. Aga sinu teha on, et valgust oleks rohkem ja musta vähem. Vahet pole, mis värvi on su juuksed, nahavärv või riided…

Veel artikleid samast teemast »