Kultuur

California unistused

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 20. detsember 2016. Film vaatleb suurlinnas elamise rõõmu ja valu. Täna kell 19 linastub Kuressaare Linnateatri teatrikinos “La La Land: California unistused”.



Oscarile kandideerinud lavastaja Damien Chazelle’i (“Whiplash”) uus film “La La Land: California unistused” jutustab loo algajast näitlejannast Miast (Emma Stone “Lindmees ehk Võhiklikkuse ootamatu voorus”, “Rumal pöörane armastus”) ja pühendunud džässmuusikust Sebastianist (Ryan Gosling “New Yorgi varjus”, “Rumal pöörane armastus”), kes näevad vaeva, et saada hakkama linnas, mis on kuulus lootuste purustamise ja südamete murdmise poolest.



See tänapäeva Los Angeleses aset leidev ja igapäevaelust pajatav originaalmuusikal vaatleb rõõmu ja valu, mis oma unistuste poole püüdlemisega kaasas käivad.



Lavastaja Damien Chazelle, osatäitjad Emma Stone, Ryan Gosling, J. K. Simmons, John Legend, Finn Witrock, Rosemarie DeWitt.



