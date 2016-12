Kultuur

Saaremaa noored on parimad koidulaulikud

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 13. detsember 2016. Noorema ja vanema vanuseklassi võitjad Uku Pokk ja Laura-Maria Jõgi, kes pälvis ka grand prix’. FOTO: erakogu Eile toimus Pärnus Koidula muuseumis 10. üleriigiline noorte etluskonkurss “Koidulauliku valgel”. Saarlased tegid seal suurepärase saavutuse – võideti mõlemad vanuseastmed ning toodi koju ka grand prix.



Päevakangelasteks olid nooremate hulgas Orissaare gümnaasiumi õpilane Uku Pokk (juhendaja Maret Aardam) ja vanemas vanuseastmes Kuressaare gümnaasiumi koolinoor Laura-Maria Jõgi (juhendaja Merle Rekaya).



Laura-Maria Jõgi esitas Hando Runneli “Aeg“ ja Lydia Koidula tuntud luuletuse “Kodu“. Neiu ei läinud oma sõnul kohale suurte lootustega, mistõttu tuli võit talle suure üllatusena. “Praegu ei ole võibolla kohale jõudnud, et nii suure asja võitsin. Enesetunne on hea ja on uhke tunnistada, et tegin oma parima,“ lisas ta rõõmsalt.



Lavale minnes oli Laura-Maria ärevust täis ning pärast etteastetki veel jalad all värisesid, aga ta oli endale selgeks teinud, et muretseda pole tarvis.



Uku Pokk tõdes, et tal oli suurepärane tunne, kui ta oma võidust teada sai. “Tase oli kõrge ja võistlus tugev – kergesti ei tulnud midagi,“ lausus poiss, lisades, et oli tulemuse üle väga üllatunud.



Uku kandis ette Lydia Koidula luuletuse “Eesti naine“ ja katkendi Anton Hansen Tammsaare raamatust “Kõrboja peremees“.



Žürii esimees ja Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink kinnitas, et võitjad valiti üsna üksmeelselt. Ta lisas, et kõik sõltub eelkõige õpetajast ja tema valikutest, kuidas teosed nii omavahel kui esitajaga sobivad.



Laura-Maria esituse puhul oli Trinki sõnul mõeldud üldise terviku peale. “Nii Hando Runneli mõtisklus Koidula kodust kui tema enda luuletus “Kodu“ andsid koos hoopiski teise vaatenurga, mõjudes väga värskelt,“ arvas ta.



“See oli kenasti mõttega edasi kantud ja millegagi ei olnud üle pingutatud. Suudeti realiseerida see, mis oli mõeldud.“



Uku Pokk oli Trinkile teada esineja. “Uku on meil tuntud mees, kes aastaid tagasi ka osales. Toona oli ta muidugi pool meetrit lühem,“ naeris Trink, kes oli rahul, et poiss etlemisega edasi tegeleb.



“Mõnele on võibolla rohkem antud, et ta suudab luulest aru saada ja oskab seda hästi edasi anda,“ rõhutas Trink.



