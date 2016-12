Kultuur

Läbi Kiievi Kuressaarde

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Saaremaa Kunstistuudios on üleval Külliki Järvila graafikanäitus pealkirjaga “Läbi Kiievi Kuressaarde“.



Huvitav on see näitus seetõttu, et kuigi see käis tõesti Kiievist läbi, oli ta seal ülal vaid lühikest aega ehk mitte liiga kaua. Seega on ainult hea, et näitus, mis on koostatud mõeldes ehk kiievlastele, on jõudnud sisuliselt koju tagasi. Saarlasteni.



Väljapanek on muinasjutuline – sõna otseses mõttes. Ehkki sinna eksib ära ka elulisemaid episoode, näiteks pildid “Kaks“ ja “Kolm“, on kogu näituse õhustik siiski kuidagi mittemaine. Alates sellest, et inimesed ja olendid piltidel on muinasjutulised – nad ühtaegu on ja ei ole tõelised. Nagu muinasjutud, on ka pildid hüperreaalsed.



Kuigi teemad võivad ju teinekord olla karmivõitu, on pildid ometi haprad. Neis on palju valgust, palju rõõmu, teinekord ka kurbust. Mõtlust. Järelemõtlust. Teisi vaateid. Neid, mis lasevad näha üht, aga panevad mõtlema teistele asjadele.



Omamoodi võõrana, kontrastselt mõjuvad ses mõtlikus muinasjutus Jüri Tuuliku “Varesele“ loodud pildid. Need ometi ei saaks olla hüperreaalsed, sest on reaalsed illustratsioonid.



Vägagi reaalsele loole, mis tegelikult on ilukirjandus, ja sealt tuleb edasi samm hüperreaalsusesse. Mis on kirjandus ja kunst koos kui lugu, mis jutustab pildiga iseennast ja lõppeks peegeldab elu läbi kahe inimese mõttemaailma? Päris maailma.



