Kultuur

Kuressaare filminädala loteriivõidud

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 13. detsember 2016. Liitlased, spioonid ja armastajad filmis “Allied” (2016). Kuressaare filminädal 2016 on läbi. Loodetavasti jättis see kõigisse vaatajaisse hea emotsiooni, tunde, et kunst ei olegi vaid valitutele – kui kunst võib, aga ei pea jäljendama elu, siis kinokunstis on see ainult plussiks. Elulisus.



Igal aastal tõmban sisuliselt loosi – mitte kunagi ei tea, kas film, mille tutvustus võib olla tõsiselt hea ja mõjuv, on samasugune. Selge on see, et päris halb ei ole neist ükski, pigem on küsimus selles, kas see kindlalt välja kujunenud filmimaitsega inimesele läheb kuidagi korda või mitte. Või kas suudetakse sellest üle olla. Nii mõnigi kord olen pidanud revideerima maitset ning püüdnud nähtud filmides üles leida seda, mis kõnetas. Ning kähku unustama selle, mis üldse ei läinud korda. Ballasti pole vaja.



Sel korral otsustasin kolme filmi kasuks, millest üks oli asendusfilm. Nimelt linateose “Edaspidi“ asemel pakuti “Täiuslikke võõraid“. Vedas? Ei tea. Igatahes on just see film suur positiivne üllatus.



Sisuliselt tubateater, aga väga hea tempoga, väga mõnusate lahendustega, situatsioonid ei kordunud. Kuni selleni välja, et filmi tempo küll keris pikkamisi ülespoole, aga doseeringud olid väga täpselt paigas.



Muidugi mängib siin oma osa ka nauditav dialoog. Otsekui pingpongipall, mis põrkas osavalt ühest käest teise ja kui maha kukkus, oli kosta põrkamise vaikset heli. Ja väga valjusti. Filmi lõpp oli super. Kui mitte midagi muud sellest filmist meelde ei jää, siis lõpplahendus kindlasti.



Et mis siis oleks olnud, kui seltskond poleks otsustanud mängida jagamist – kogu meie elu (paljude vähemalt) on telefonis. Kui jagada infot, siis tulevad saladused üsna kähku välja. Ning ka need, mis õieti pole saladused, vaid lihtsalt möödarääkimised. Samas saladuste osakaal oli selles seltskonnas päris suur – ning mõned neist on karmimad kui teised. Kõige positiivsema mulje jätsid need, kes seltskonna tuumikusse ei kuulnud.



“Liitlased“ oli mõnus meelelahutus. Heas mõttes. Kõike oli – põnevust, armastust, surma, traagikat… Täpselt neid asju, mida lähed vaatama siis, kui filmi tutvustuses on kirjas, et tegu on draamaga. Tont seda teab, kas magnetiks oli Brad Pitti osatäitmine või midagi muud, aga rahvast oli saal täis.



Mis puudutab filmi, siis see oleks võinud ära lõppeda siis, kui lõpplahendus oli teada – et meest ei anta tribunali alla. Jah, muidugi oli lõpp armas, nutmaajavalt ilus isegi, aga kas seda oli vaja?



Kolmas valik oli aga natuke rohkemat kui loos – esiteks oli tegu Jarmuschi filmiga ja teiseks – mis mõttes ei lähe vaatama filmi Iggyst, kui juba pakutakse. Pettuma ei pidanud – film oli suurepärane, Iggy ise suurepärane ja üdini siiras. Täpselt selline, nagu ootaks ühelt vanalt karvaselt, kes on kogu elu pühendanud sellele, kes ta on.



Ta on artist, muusik ja laululooja – ning jäänud selleks. Huvitav oli aga teada, kui palju ta on mõjutanud tänapäeva muusikat ning kes olid need, kes sisuliselt võtsid teda ja tema muusikuid tõsiselt. Stooges oli see, mis sisuliselt määras terve epohhi muusikaajalugu. Ning see joonistus filmis reljeefselt välja.





Statistikat

• 2015. aastal näidati 6 filmi, kokku oli 409 külastajat, keskmiselt 68 inimest seansil.

• 2016. aastal linastus 9 filmi, kokku 813 külastajat, keskmiselt 90 inimest seansil.

• Filminädala külastatavaim film oli multifilm “Maagiline jõulukarp“, millele pandi ka lisaseanss, külastajaid oli kokku 258.

