Ooperipäevade saladused (1)

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Juba teist aastat järjest teevad suviste ooperipäevade korraldajad salajase dessandi Saaremaale, et talvise pimeduse varjus ligi poole odavamalt ära müüa Saaremaa ooperipäevade allesjäänud piletid.



Kogu aktsioon on traditsiooniliselt mandrirahva eest kiivalt varjatud ning juba mullu sügisel said saarlased enda valdusesse suure hulga muidu ülimalt defitsiitseid ooperipäevade pääsmeid.



Nii ka seekord – ainult kahel päeval on saarlaste jaoks ooperipäevade piletihinnad kuni 50% soodsamad. Hoolega varjatud salamüük toimub neljapäeval, 8. detsembril kell 10–12.30 Orissaare kultuurimajas ja kell 14–17 Kihelkonna kultuurimajas. Järgmisel päeval saab pileteid Arensburgi hotellis kella 10–13.

Saladused sellega ei piirdu! On välja lekkinud info, et 2017. aasta suvel avab Saaremaa ooperipäevad Rein Rannapi poolt kirja pandud maailma kõige esimese märuliooperi “Nurjatu saar” esietendus.



