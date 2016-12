Kultuur

Värsked filmid Kuressaare filminädalal

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Kolmapäevast laupäevani, 7.–10. detsembrini toimub linnateatris Kuressaare filminädal, kus saab näha laia ampluaad värsketest filmidest. Osaliselt kattub see ka tänavuse PÖFF-i programmiga.



Kuressaare filminädalat kohapeal koordineeriv Elen Pärtel-Saar sõnas, et filminädala programmi pani kokku Kristi Porila vastavalt Eesti levitajate tabelitele ja sellele, millised filmid lähiajal välja tulevad. Üks neist, “Fantoomipoiss”, on küll veidi vanem, linastus eelmisel aastal PÖFF-il, aga levikusse tuli alles augustikuus. Suurt kajastust pole see veel saanud.



Kuressaare filminädala avafilm on kolmapäeval kell 19 linastuv Soome komöödia “Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus”, mis ühtlasi on Soome kandidaat parimale võõrkeelse filmi Oscarile. Film põhineb tõsielulool, Olli Mäki ja tema Raija elavad siiani õnnelikult koos Kirkkonummis Soomes.



Filminädala jooksul pakutakse animatsioone “Fantoomipoiss”, “Maagiline jõulukarp”, komöödiat “Pisut põrunud”, romantilist sõjadraamat “Liitlased”, katastrooffilmi “Maavärin”, draamat “Edaspidi” ja kaht muusikalist dokumentaali – “Gimme Danger” ja “Meie viimane tango”.



