Kultuur

Viimane Kihelkonna valla talvelaulupidu (1)

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 06. detsember 2016. Seitsmes talvelaulupidu viis esinejad ja publiku kellatorni jalamile. FOTO: Gunnar Usin Seitsmes Kihelkonna talvelaulupidu läks nii korraldajate kui publiku hinnangul korda – oli tore ja isegi natuke lund.



Peo jooksul toonitati, et tegu oli viimase Kihelkonna valla talvelaulupeoga – järgmine pidu küll tuleb, aga ilmselt ei kanna see enam endist nime.



Dirigent Anneli Tarkmeel sõnas, et tema peol osalemise ajaloo jooksul lauldi Kihelkonna kellatorni jalamil esimest korda ja see olnud meeleolukas.



Nagu sarnastel pidudel ikka, jagus rahvast nii saali kui saali ette – tegu oli tõelise rahvapeoga.



Laulupeol astusid üles Paldiski segakoor (Ilona Laido), Tallinna tehnikakõrgkooli kammerkoor (Elen Ilves), Võhma segakoor (Elene Altmäe), Karja segakoor (Tiina Oks), kammerkoor Eysysla (Veikko Lehto), Kärla külakoor (Anita Kangur), Kärla koguduse naiskoor (Ülle Vallaste), lauluselts Lyra (Anita Kangur), Lümanda segakoor (Ülle Reinsoo), Mustjala segakoor Mustel (Imbi Kolk), Taritu segakoor (Anneli Tarkmeel), Turba naisansambel Cantus (Kerti Reintam), ansambel Collecta (Ülle Reinsoo) ja Kihelkonna segakoor (Imbi Kolk).



