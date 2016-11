Kultuur

Kolme kümnendi vahukoorene juubel

Teisipäev, 29. november 2016.



Autor: Anneli Tarkmeel Teisipäev, 29. november 2016. Väikesed pidulised ei jõua ära oodata, millal ise saaks Lümanda kandis kultuuri tegema hakata. FOTO: Anneli Tarkmeel Lümanda kultuurimaja sai 30-aastaseks. Kirevast kultuurielust andis tunnistust kultuurimaja fuajeesse üles riputatud diplomite rivi – esimene neist Lümanda sovhoosi segarühmale teise koha eest.



Rühma juhendas Ulvi Põld, kes nüüd peab ka kultuurimaja juhataja ametit. Diplomi andis välja ENSV riiklik agrotööstuskomitee oma esimese taidlusülevaatuse puhul. Samalt ürituselt tuli koju kolmanda kohaga Lümanda sovhoosi naisansambel Ülle Reinsoo juhendamisel.



Tõsi, need kaks diplomit teeniti välja 1986. aasta kevadel – pool aastat enne kultuurimaja avamist.



See toimus suurejooneliselt 23. novembril 1986, kui astus üles ooperiprimadonna Margarita Voites.



Ulvi ja Ülle toimetavad selles majas aktiivselt aga tänaseni. Ka reedene kontsert oli omanäoline galaüritus kõigest sellest, mida selle maja seinte vahelt leida võib.

Laulukoor, väikesed solistid, tantsurühmad, näitering, bändikool... Ilmselt, kui hästi otsida, oleks maja kultuurikihist leidnud veel nii mõndagi.



Et aga lapsesuu ei valeta, siis, lähtudes Lümanda näiteringi kontserdi erinevate numbrite vahel esitatud klippidest, selgus, et kui mõni koor laulab hästi, siis on see vahukoor. Piltlikult öeldes oli Lümanda kultuurimaja kõikide taidlejate ja entusiastide tervik kokku üks mõnus-mahlane vahukoor.



Nagu sünnipäevale kohane, pakuti torti ja kohvi. Õhtu jooksul tänati kõiki inimesi, kes Lümanda kultuurimaja juures aktiivselt silma paistnud. Oma tervituse andsid edasi Kärla tantsijad. Kohal viibis ka Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks. Õhtul mängis tantsuks ansambel Igatahes Paidest.

