Salme memmed pidasid juubelit

Autor: Anneli Tarkmeel Teisipäev, 29. november 2016. Tants on liitnud neid naisi juba kolmkümmend aastat. FOTO: Jaanus Reede Aeg lendab ja juba sai memmede tantsuansambel Meelespea möödunud laupäeval Salme kultuurimajas tähistada oma 30. tegevusaastat. Noort juubilari olid õnnitlema tulnud nii Salme valla taidlejad kui sõbrad mere tagant.



Enne juubelikontserti ajasin juttu Pilvi Mägiga, kellel läheb kollektiivis 13. hooaeg. Ta sõnas, et omal ajal kodust välja tulla ei olnud raske, sest taoline seltsielu aitab tuua ellu vaheldust, saab end liigutada ja enne proovi ka uudiseid vahetada. Ühiselt tähistatakse ka üksteise sünnipäevi.



Et proovid on intensiivsed – juhendaja Jelena Pšenitšnaja hoiab naised ilusti liikumises ja juttu pole aega ajada –, siis uudiste rääkimiseks kogunetakse kokku pisut varem. Kui proovis aga väga suureks jutustamiseks peaks minema, tehakse väike paus.



Koos käiakse kord nädalas. Palju on ka esinemisi – suviti Veski õues, merepäevadel, kohalikel tantsupidudel ja tihti esinetakse Tehumardi puhkekeskuses turistidele. “Oleme käinud ka kõikidel memme-taadi päevadel,” rääkis Pilvi Mägi. “Jelena on nii aktiivne juhendaja, et ta veab meid väga erinevatesse kohtadesse. Aga kui ta tegi juttu Jõgevale naiste tantsupeole minemisest, siis hakkasime natuke vastu. Meile sobib esineda siin maakonnas,” naeratas ta tagasihoidlikult



See aga ei tähenda, et üle mere poleks üldse käidud. On ikka küll, olgu selleks siis Põlva, Tallinn või Tampere.



Praegu esinetakse peamiselt Anseküla rahvariietes, kavva on jäänud ainult tantsud. Esimene rühma juhendaja Armeida Sadam õpetas ka laule. Kolm inimest on rühmas kaasa teinud algusest peale. Kõige vanem tantsija on 85-aastane.

