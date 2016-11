Kultuur

Maakonna koorilaulupäeval sai Körberi laulud kõlama

Teisipäev, 22. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 22. november 2016. Tänavusel Saare maakonna koorilaulupäeval omandati suvise vaimuliku laulupäeva repertuaari Jaan Vaidla eestvedamisel. FOTO: Krista Lember Laupäeval kogunesid Valjala rahvamajja need koorid, kes astuvad üles suvisel vaimulikul laulupäeval. Kokku osales tänavusel Saare maakonna koorilaulupäeval 12 koori 155 lauljat.



“Selle poolest see eriline oligi, et omandati vaimuliku laulupäeva repertuaari Jaan Vaidla ja Ester Soe juhendamisel,” ütles Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember, viidates, et varasematel aastatel pole selleteemalist repertuaari koos õpitud. Lember märkis, et kindlasti tegi tänavuse kooride päeva eriliseks enne laulude harjutamist Jaan Vaidla poolt antud ülevaade vaimulike laulude ajaloost ja Martin Körberi tegevusest selles vallas.



Suvel, 10. juunil toimuva vaimuliku laulupeo peakorraldaja, Saaremaa meeskoori SÜM dirigent Ester Soe rõõmustas, et laulupäev läks ilusti korda.



Külalised Vigalast



“Tööd tegime kolme lauluga ning laulud sai ilusti kõlama,” rääkis Soe, kinnitades, et tegemist oli igati kasuliku ja hariva päevaga. “Tore, et koorilaulupäev toimus suvise laulupäeva valguses,” sõnas Soe, kinnitades, et huvi vaimuliku laulupäeva vastu on nii kooride kui dirigentide hulgas.



Maakonna koorilaulupäev algas Valjala rahvamajas kl 15 ja lõppes kl 17.15. Üllatusesinejaks oli sündmuse peakorraldaja, Valjala rahvamaja juhataja Anneli Kaljuste organiseerinud Vigala kvinteti, kelle esituses sai kuulda kauneid a cappella laule. “Väga tore üllatus oli see,” tähendas Ester Soe.



Soe avaldas lootust, et kui viissada lauljat suvisele laulupäevale kokku saaks, oleks väga hästi. Laulupäevale kaasatakse koore, ka pasunakoore ning kandlemängijaid. Kohale on tulemas ka koorid naabersaarelt Hiiumaalt.

Laulupäevale on veel võimalik registreeruda ja seda kuni 25. novembrini lahekalda@saarlane.ee



