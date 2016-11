Kultuur

Kuidas mälestada Deborat?

Teisipäev, 22. november 2016.



Autor: Enda Naaber Teisipäev, 22. november 2016. FOTO: Valmar Voolaid Mulle meenus kohtumine Debora Vaarandiga 1980. aasta suvepäeval, kui käisin Kuressaare Linnateatris vaatamas Urmas Lennuki näidendi “Paljasjalgne Debora” esietendust.



Minult oli enne seda mitu inimest küsinud, mida see paljasjalgne tähendab, sest sellel on ju mitu tähendust.



Lubasin endale ette kujutada, et see on looduses paljajalu kõndiv noor Debora. Sest – Vaarandi mälestuskuju Laimjalas on ka paljasjalgsest Debora Vaarandist. Noorest Deborast, kes kõndis paljajalu oma lapsepõlvemail. Jah, Vaarandi oli suur looduseinimene. Aga millest on Urmas Lennuki “Paljasjalgne Debora”? Kuidas poetessi mälestatakse?



Lavastuses (lavastaja Raivo Trass) prevaleerivad armastus, valu, paljasjalgsus, looming.



“Armastus kas on või ei ole.”



“Luuletaja valu sünnib südames, mitte varbas.”

Vaarandi pihtimuslikkusest koorub veel välja mõte – paljajalu võis maad paremini tunnetada.



“Inimese looming peab olema elulähedane!”



Nendele ja paljudele teistele mõtetele poetessi suust, tema meeste Aadu Hindi, Anton Vaarandi, Alo Hoidre ja Juhan Smuuli suust eelneb Vaarandi luuletus “Ma Saaremaa kohal lendan”. Jah, on midagi nimetut kallist ses sõnas karedas hallis, hea on lausuda Saaremaa.



Kui laval kohtuvad noor Debora (Merilin Kirbits) ja vanem Debora (Piret Rauk), tunnetab vaataja saalis, et noor Debora on nagu unistaja aknal, aga vanem Debora on see inimene, kes rasketel aegadel astus lihtsate asjade juurde.

Kuid ka Aadu Hinti (Arvi Mägi), Anton Vaarandit (Aarne Mägi), Alo Hoidret (Aarne Mägi) ja Juhan Smuuli (Andres Raag) saadab elus teadmine: usu, looda, armasta! Poetessi ja tema meeste fotod on lavastuses taustaks.



Tegevus laval haarab meid kaasa kord oma pingelisuses (Hindi ja Smuuli suhtes), kord oma tõsiduses ja samal ajal mahub ka huumorit kõigi ellu. Sellesse ellu, mille kohta lavastuses ütleb vanem Debora: “Inimesed on alati ühesugused.”



“Inimene on ilus!” Ka sellega oleme nõus, sest Debora ei olnud ilus ainult välimuselt, vaid ka hingelt. Sedagi mõistsid ka tema mehed. Ja kui läheb vaidluseks, kas elu mõte on ümmargune või ei ole, jääb mitmeid lahtisi otsi, aga publik saalis leiab sealt oma tõe. Ta jääb koduteelgi veel selle üle mõtisklema.



Kogu lavastus on aga rihitud poetessi mälestamisele. Ja võin olla nõus lavastajaga, et Urmas Lennuki poetess Debora on rikas hing, väga tundlik.



