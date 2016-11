Kultuur

Kodulootund Taritu koolimajas

Teisipäev, 22. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Anneli Tarkmeel Teisipäev, 22. november 2016. FOTO: Urve Vakker Üleeile toimus vanas Taritu koolimajas üle pika aja taas koolitund. Mitukümmend inimest, nii nooremaid kui vanemaid, oli kokku tulnud, et kuulata Kotlandi mõisahärra Indrek Raudse juttu selle kandi ajaloost.



“Kodulootund” – nii oli ettevõtmise ametlik nimi – sai täiendust Lümanda põhikooli õpilastelt, kes esitasid folkloorikava “Ämarikupidamine”. Vanavanemate lood aitas kokku koguda õpilaste juhendaja Külli Lindau.



Enne ürituse algust läks ahju Tiiu Hoogandi valmistatud pannileib, mida siis “koolipäeva” lõpus kõik maitsta said.



Ühtlasi avati kunstnik Ants Varese maalinäitus “Ilus maainimene”. Enne Taritut oli näitus paar kuud Kuressaare kultuurikeskuse saalis ning see kujutab peamiselt Kotlandi küla elanikke. Taritu näitust saab vaadata 20. jaanuarini. “Kodulootund” – nii oli ettevõtmise ametlik nimi – sai täiendust Lümanda põhikooli õpilastelt, kes esitasid folkloorikava “Ämarikupidamine”. Vanavanemate lood aitas kokku koguda õpilaste juhendaja Külli Lindau.Enne ürituse algust läks ahju Tiiu Hoogandi valmistatud pannileib, mida siis “koolipäeva” lõpus kõik maitsta said.Ühtlasi avati kunstnik Ants Varese maalinäitus “Ilus maainimene”. Enne Taritut oli näitus paar kuud Kuressaare kultuurikeskuse saalis ning see kujutab peamiselt Kotlandi küla elanikke. Taritu näitust saab vaadata 20. jaanuarini.

Veel artikleid samast teemast »