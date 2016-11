Kultuur

Pereansamblid pidasid toreda festivali

Teisipäev, 15. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Laupäeval tulid juba viiendat korda Orissaare kultuurimajja kokku pereansamblid. Kokku astus üles viis ansamblit.



“Kõik ansamblid olid omanäolised ja huvitavad kuulata,” rõõmustas festivali peakorraldaja, Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu, lisades samas, et ansamblid on igal aastal vaheldunud, aga üks pere – perekond Saar Pihtla vallast – on osalenud kõikidel festivalidel.



Perekond Saare ansamblis astusid taas lavale Kuressaare muusikakooli õpetajad, isa Karlis ja ema Kristi ning pojad Karel (10) ja Osvald (8). Karlis Saare sõnul on kõik viis festivali olnud toredad.



Geniaalne idee



“Poistele on ka väga meeldinud ja meile kui muusikutele on see ka teistsugune väljakutse,” rääkis Saar, viidates, et festivali eesmärk on ju, et oleks koostöö ja lõbus. Kodus tegi perekond Saar ikka ka proove ja seda paikapandud graafiku järgi.



“Idee kui selline on lausa geniaalne, muidu ei olegi kohta, kus üles astuda,” kinnitas Saar, viidates samas, et Kuressaare muusikakoolis on ju palju lapsi, kelle vanemad on ka muusikakoolis õppinud. “See oleks ju neile kõigile hea lihtne võimalus õpitut meelde tuletada,” märkis ta.



Seekord oli suuremas koosseisus väljas perekond Nõu – isa Martti, ema Merilin, lapsed Karolina, Mihkel ja Sander. Perel oli plaan kaasata ka vanaema Kati, aga kuna neil läks sündmuse korraldamisega nii kiireks, siis ei jõutud eriti proovi teha.



“Nii et seekord oli vanaema publiku hulgas ja jääb meie ansambli trumbiks järgmise aasta festivalil,” muigas Martti Nõu.



Uues koosseisus ehk suurema osalejate arvuga oli seekord laval perekond Talvist (Mario, tema abikaasa Kairi, asendusliige ehk Kairi tädipoeg Toomas ning noorem poeg Jost) Orissaare vallast Kavandi külast. Mario Talvisti sõnul tehti proovi enne kolm korda.



Eesti-Itaalia perekond



“Proovid läksid edukalt, aga lavanärv tuli sisse ja kõik läks nässu,” muigas Mario. “Aga emotsiooni mõttes oli lahe, see andis põhjuse perega koos harjutada.”

Esmakordselt oli laval Riina Juul koos lapselapsega ning viimasel hetkel ühines festivaliga Eesti-Itaalia perekond, Kuressaare muusikakooli õpetaja Annikki Aruväli itaallasest abikaasaga.



Kontsert kestis kokku üks tund ja 45 minutit. Traditsiooniliselt said kõik ansamblid väikese meenetepaki ja tänukirja. Festivali korraldasid Orissaare muusikakool ja Orissaare kultuurimaja. Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 15. november 2016.“Kõik ansamblid olid omanäolised ja huvitavad kuulata,” rõõmustas festivali peakorraldaja, Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu, lisades samas, et ansamblid on igal aastal vaheldunud, aga üks pere – perekond Saar Pihtla vallast – on osalenud kõikidel festivalidel.Perekond Saare ansamblis astusid taas lavale Kuressaare muusikakooli õpetajad, isa Karlis ja ema Kristi ning pojad Karel (10) ja Osvald (8). Karlis Saare sõnul on kõik viis festivali olnud toredad.“Poistele on ka väga meeldinud ja meile kui muusikutele on see ka teistsugune väljakutse,” rääkis Saar, viidates, et festivali eesmärk on ju, et oleks koostöö ja lõbus. Kodus tegi perekond Saar ikka ka proove ja seda paikapandud graafiku järgi.“Idee kui selline on lausa geniaalne, muidu ei olegi kohta, kus üles astuda,” kinnitas Saar, viidates samas, et Kuressaare muusikakoolis on ju palju lapsi, kelle vanemad on ka muusikakoolis õppinud. “See oleks ju neile kõigile hea lihtne võimalus õpitut meelde tuletada,” märkis ta.Seekord oli suuremas koosseisus väljas perekond Nõu – isa Martti, ema Merilin, lapsed Karolina, Mihkel ja Sander. Perel oli plaan kaasata ka vanaema Kati, aga kuna neil läks sündmuse korraldamisega nii kiireks, siis ei jõutud eriti proovi teha.“Nii et seekord oli vanaema publiku hulgas ja jääb meie ansambli trumbiks järgmise aasta festivalil,” muigas Martti Nõu.Uues koosseisus ehk suurema osalejate arvuga oli seekord laval perekond Talvist (Mario, tema abikaasa Kairi, asendusliige ehk Kairi tädipoeg Toomas ning noorem poeg Jost) Orissaare vallast Kavandi külast. Mario Talvisti sõnul tehti proovi enne kolm korda.“Proovid läksid edukalt, aga lavanärv tuli sisse ja kõik läks nässu,” muigas Mario. “Aga emotsiooni mõttes oli lahe, see andis põhjuse perega koos harjutada.”Esmakordselt oli laval Riina Juul koos lapselapsega ning viimasel hetkel ühines festivaliga Eesti-Itaalia perekond, Kuressaare muusikakooli õpetaja Annikki Aruväli itaallasest abikaasaga.Kontsert kestis kokku üks tund ja 45 minutit. Traditsiooniliselt said kõik ansamblid väikese meenetepaki ja tänukirja. Festivali korraldasid Orissaare muusikakool ja Orissaare kultuurimaja.

Veel artikleid samast teemast »