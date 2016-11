Kultuur

Frankie Animal küttis pruulikoja kuumaks

Teisipäev, 08. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ann Katarina Meri Teisipäev, 08. november 2016. Lisaks vinüülplaadile esitles Frankie Animali solist Marie Vaigla ka bändi eripruuli nimega Frankie Õ. FOTO: Pöide pruulikoda Laupäeva õhtul toimus Pöide pruulikojas Saaremaa muusikamaastiku mõistes ajalooline sündmus, sest varem pole siin veel ühegi vinüülplaadi esmaesitlust toimunud. Otsa tegi lahti indie rocki viljelev Frankie Animal, kelle esimene vinüülplaat “The Backbeat” avaldatakse ametlikult 11. novembril. Bändi soojendas Saaremaa oma ansambel The Werg.



Bändi ja mänedžeri sõnul möödus kogu õhtu suurepäraselt ning tervet Eestit väisavale esitlustuurile sai tehtud parim võimalik algus. Kohalikud valgusmehed ja sõbralik rahvas muutsid saali visuaalselt maagiliseks ning ka heliga sai kõvasti eksperimenteerida: pruulikoja 7-meetriste betoonlagede all uppus bänd esimesest loost alates kajasse ja nii otsustati mitmeid lugusid vastavalt sellele muuta. Bändi kinnitusel oli kogu vastuvõtt üdini soe ja inimesed mõnusad.



Vinüül kogub populaarsust



Lisaks sai vinüüliesitlusel mekkida ka unikaalset õlut: koostöös Pöide pruulikoja ja endise Lääne-Saare vallavanema Andres Tinnoga loodi kogu tuuri saatev eripruul Frankie Õ.



Esitletud vinüülplaat koosneb materjalidest, mis ilmusid juba aasta esimeses pooles albumil “The Backbeat”.



“Ehkki materjali osas pole muutusi tekkinud, on heli tänu vinüülformaadile täiesti uue hingamise saanud,” kommenteerisid bändiliikmed ise. Algselt saigi kogu album kokku pandud A- ja B-pool mentaliteediga lootuses see kunagi vinüülil välja anda.



Mõtet aitas teostada Tartu vinüülitehas Vinyl Plant, mis Eesti inimestes jõudsalt vinüülplaatide vastu huvi kasvatab ning bändidele muusika väljaandmiseks soodsad tingimused loob. Frankie Animal lisas, et hetkel on vinüül maailmas ainuke muusikakandja, mille kasutajaskond pidevalt suureneb.



Järgneva kuu jooksul viib vinüüliesitlustuur bändi veel Tallinnasse, Pärnusse, Tartusse, Rakverre, Viljandisse ja Haapsallu, kuid hingetõmbepausiks võib bändil aega olla alles uue aasta hakul.



Praegu käib töö mitmel rindel: lisaks käimasolevale tuurile on tööjärgus videod, millest üks, visuaal albumil kõlavale loole “Pipers”, ka sel nädalal avaldati.



Samuti viib saabuv jõuluaeg bändi erinevatesse Eestimaa nurkadesse esinema. Bändi ja mänedžeri sõnul möödus kogu õhtu suurepäraselt ning tervet Eestit väisavale esitlustuurile sai tehtud parim võimalik algus. Kohalikud valgusmehed ja sõbralik rahvas muutsid saali visuaalselt maagiliseks ning ka heliga sai kõvasti eksperimenteerida: pruulikoja 7-meetriste betoonlagede all uppus bänd esimesest loost alates kajasse ja nii otsustati mitmeid lugusid vastavalt sellele muuta. Bändi kinnitusel oli kogu vastuvõtt üdini soe ja inimesed mõnusad.Lisaks sai vinüüliesitlusel mekkida ka unikaalset õlut: koostöös Pöide pruulikoja ja endise Lääne-Saare vallavanema Andres Tinnoga loodi kogu tuuri saatev eripruul Frankie Õ.Esitletud vinüülplaat koosneb materjalidest, mis ilmusid juba aasta esimeses pooles albumil “The Backbeat”.“Ehkki materjali osas pole muutusi tekkinud, on heli tänu vinüülformaadile täiesti uue hingamise saanud,” kommenteerisid bändiliikmed ise. Algselt saigi kogu album kokku pandud A- ja B-pool mentaliteediga lootuses see kunagi vinüülil välja anda.Mõtet aitas teostada Tartu vinüülitehas Vinyl Plant, mis Eesti inimestes jõudsalt vinüülplaatide vastu huvi kasvatab ning bändidele muusika väljaandmiseks soodsad tingimused loob. Frankie Animal lisas, et hetkel on vinüül maailmas ainuke muusikakandja, mille kasutajaskond pidevalt suureneb.Järgneva kuu jooksul viib vinüüliesitlustuur bändi veel Tallinnasse, Pärnusse, Tartusse, Rakverre, Viljandisse ja Haapsallu, kuid hingetõmbepausiks võib bändil aega olla alles uue aasta hakul.Praegu käib töö mitmel rindel: lisaks käimasolevale tuurile on tööjärgus videod, millest üks, visuaal albumil kõlavale loole “Pipers”, ka sel nädalal avaldati.Samuti viib saabuv jõuluaeg bändi erinevatesse Eestimaa nurkadesse esinema.

Veel artikleid samast teemast »