Kultuur

Sõstrapõsksed laulumehed 15 aastat koos

Teisipäev, 08. november 2016.



Autor: Anneli Tarkmeel Teisipäev, 08. november 2016. Meelis Juhandi (vasakult), Silver Õun, Kaupo Sirel, Viljar Merivald, Kalmer Poopuu ja Andrus Oder. FOTO: Anneli Tarkmeel Möödunud nädalal tähistas Salme meesansambel Sõstrad* oma 15. tegutsemisaastat. Sel puhul antud kaks kontserti – 2. novembril Kuressaare muusikakoolis ja 4. novembril Salme rahvamajas – on suur saavutus.



Igapäevaselt mehed ju muusikaga leiba ei teeni. Samas särasid nad laval kui väljaõppinud professionaalid. Allakirjutanul õnnestus meesansamblit kuulata nende n-ö kodusadamas Salmel, kus napilt kõik kuulajad saalis endale istekoha leidsid. Selle kandi publikutruuduse üle nad ilmselt kurta ei saa. Kuid laulumehed on leidnud tunnustust ka mere taga ning seda nähtu-kuuldu põhjal öeldes täiesti õigustatult.



Täielikus hämmingus olid aga need kuulajad, kes teadsid, kui raske on samaaegselt laulda ja käsikelli õigel ajal helistada. Suurepärane! See on nii peen kunst, et ühe mängija kella sisse oli topitud kas kile või paberit. Miks, seda teavad asjaosalised ise. Taoline fakt ainult lisas vürtsi ja näitlikustas tervet õhtut saatnud meeste teravmeelset huumorit.



Õhtu oli nii uhkelt üles ehitatud, et kostüüme vahetati koguni kolm korda. Väikeste pauside ajal loeti vahetekste ja hoiti üleval meeleolu. Tund ja veerand kestnud kontserdil ei tahtnud suunurgad kordagi alla vajuda. Hea energia ja koreograafiaga lauldud laulud said premeeritud rahuloleva publikuga. Tõenäoliselt Saaremaa kõige liikuvama mees-ansambli tiitlit vääriv punt plaksutati tagasi kaks korda.



Kõige-kõige lõpus kõlas parraparraparraaa-laul armastatud filmist “D’Artagnan ja kolm musketäri”. Laval oli musketäre küll seitse, aga üks kõigi, kõik ühe eest kehtib ilmselt ka selles kollektiivis.



