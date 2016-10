Kultuur

Taritu tubateater Eesti eest väljas

Teisipäev, 01. november 2016.



Autor: Anneli Tarkmeel Teisipäev, 01. november 2016. Ees (vasakult) Maret Oomer ja Helle Kesküla. Taga seisavad Aili Salong, Toivo Prostang, Silver Õun, Helmut Tikerperi, Kai Prostang, Heikko Alas ja Harald Tõru. FOTO: erakogu Et Anton Tšehhov on eesti keeles mõistetav ka naaberriigis rahvusvahelisele publikule, sai Taritu tubateatrile selgeks 29. oktoobri õhtul. Siis jõudis Dailes Teatris'e ehk Riia Kunstiteatri lavale Helle Kesküla lavastatud etendus "Juubel".



“Tõepoolest, meil oli au esindada Eestimaad, hoidsime Eesti lippu kõrgel,” sõnas Taritu tubateatri näitleja Aili Salong tagasiteel Saaremaale. Riias toimunud rahvusvahelisele harrastusteatrite festivalile sõitva trupi valis Eesti külateatrite seast välja Eesti harrastusteatrite liit.



Saarlastega koos Riiat väisanud Eesti harrastusteatrite liidu esindaja Maret Oomer sõnas, et rahvusvahelist kogemust püütakse sõbralikult pakkuda kõikidele Eesti harrastajatele. Sedakorda oli siis Taritu kord. “Riias läks saarlastel väga kenasti,” arvas ta. “Laval oli kõik väga detailitäpne, rütm paigas. Helle Kesküla on väga tugev lavastaja ja ta oli oma näitlejatega tubli töö ära teinud.”



Kolmeteistkümne teatri seas olid esindatud ka mõned professionaalsed kollektiivid. Festivali õhustik oli sõbralik ja mingit omavahelist ametlikku mõõduvõtmist ei olnud. “Eks see paremusjärjestuse väljaselgitamine on eestlastele harjumuspärane. Üldiselt on see vahel ka vajalik, aga rahvusvahelistel festivalidel see tavaliselt kombeks ei ole,” lisas Maret Oomer.

“Mis tükid satuvad festivalile, on juhuslik. Seekord juhtus niimoodi, et programmis olid põhiliselt draamad ja tragöödiad ning meie komöödia nende seas mõjus värskena. Seda mainiti ka tagasisides,” rääkis Aili Salong.

Publik tänas Taritu rahvast püsti seistes ja suurte ovatsioonidega. Näiteseltskonnal tekkinud koguni kahtlus, et võib-olla oskas publik eesti keelt – nii kui esimene näitleja laval esimesed sõnad lausus, hakkas publik naerma. “Meil ei olegi vist nii emotsionaalset publikut olnud, kes nii palju naernud oleks,” arutles Aili Salong.



Esindatud kaheksa riiki



Peale Eesti olid festivalil esindatud Bulgaaria, Slovakkia, Poola, Valgevene, Leedu, Läti ja Tšehhi.

Rahvusvahelisel festivalil teatritükkidel tõlget ei olnud, seega enne etendusi tutvustas päevajuht veidi truppe ja lavastuste sisu. Aili Salong: “Ja kui me siis ütlesime, et järgmisel aastal saab meie teatril 105 aastat järjepidevat tegutsemist, et me oleme tubateater, et meil ei ole lava, valgust ega heli, uuris päevajuht, kui palju elanikke meie linnas elab. Seepeale teatas Toivo Prostang, et noh, nelja küla peale kokku mingi 100 inimest ikka tuleb ära... See kõlas koomiliselt ja eks seegi lõi juba sobiva eelhäälestuse.”



Kuidas on aga jälgida näiteks poolakeelset draamat või tragöödiat? Seda kommenteerides arvas Maret Oomer, et võõrkeeles edastatud tükki vaadates peab palju rohkem süvenema, jälgima visuaali ning proovima sõnumi nii kokku panna. Riia publik oli äärmiselt keskendunud.



Nagu öeldud, siis festivalil ametlikult auhindu ei jagatud, küll aga tagasisidet. Selles üldises teatriteemalises vestluses mainiti Taritu positiivselt ära. See oli ühele ääremaal tegutsevale väikesele teatrile hea rahvusvaheline tunnustus. Nii mõnelegi selline õnn ei naeratanud.



