Epp Petrone pani punkti raamatukogunädalale

Teisipäev, 01. november 2016.



Autor: Liilia Kõiv Teisipäev, 01. november 2016. Foto: Liilia Kõiv Raamatukogunädal, mis sisaldas endas meisterdamist ja kohtumisi raamatukogus, sai punkti laupäeval Saare maakonna keskraamatukogus Epp Petrone raamatujuttudega.



Peamiselt rääkis Epp oma veel ilmumata raamatust “Lennukiga lõunamaale“. Teda täiendas Epuga kaasas olnud tütar Anna, kes tahaks, et raamatus oleks kõik täpselt kirjas, nii nagu päriselt juhtus, mitte nii nagu ema Epu fantaasia seda edasi arendaks.



Epp rääkiski tema ja Anna erinevustest ja sellest, kuidas Anna teda õpetab asju teise nurga alt nägema. Annal on nimelt Aspergeri sündroom ja tema maailm nõuab täpseid vastuseid ja kindlaid piire. Epp ütles, et tal endal on “kunstniku sündroom“ ja nii need kaks peavad koos eksisteerima ja ühise tee leidma. Tema raamatute inspiratsiooniks on enamasti oma lapsed, perega seotud olukorrad ja tegemised.



Lasteraamatud sünnivad kiirelt



Raamatute puhul tuleb rääkida alati ka kunstnikust, sest lasteraamat ei saa ju olla ilma piltideta. Epp näitab kunstnikule oma fotosid kas mingist reisist või asjast ja siis kunstnik lisab sinna mingi omapoolse detaili. Tema nn ihukunstnik on Piia Maiste, kes ei kuuluvat küll sellesse “õigete“ kunstnike tsunfti, kuid on Epule väga oma ja ka lastele meeldib. Epu looduse lugusid lastele on illustreerinud Kamille Saabre.



Oma raamatute lugusid katsetab Epp oma laste peal neile ette lugedes. Siis saab ta esimese kriitika kätte ning vaatab, mida muuta ja mida mitte.

Lasteraamatud sünnivad kiirelt, ütleb Epp. Näiteks “Marta varbad“ valmis kolme päevaga. See, mis raamatu ilmumise keeruliseks teeb, ongi piltide otsimine, valmimise protsess ja kirjastamine. Ka toetuse saamine teatud raamatutele on raske, vahel jääb see ka tulemata ja siis toodetakse kirjastusele kahjumit, kuigi tegemist võib olla vägagi vajaliku raamatuga Eesti lastekirjanduse seisukohalt.

Epp ütleb lõpetuseks, et raamatu puhul on kaks kõige tähtsamat asja algus ja lõpp. Mõned tema raamatud algavad ja lõpevad ühe ja sama lause või pealkirjaga.



Oli tore kohtumine, kuigi kuulajaid oleks võinud olla rohkem.



Liilia Kõiv,

Saare maakonna

keskraamatukogu

