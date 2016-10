Kultuur

Raamatukogupäev Tornimäel

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Oktoobrikuu lõpus ootavad raamatukogud oma lugejaid, et koos tähistada raamatukogupäevi. Igal aastal on üle riigi leitud mingi teema, millele järjekordsed päevad pühendada. Tänavu oli see meri.



Tornimäe lugejad kogunesid 20. oktoobril raamatukogusse kalapirukatega kaetud teelaua ümber, et koos laulda tuntud merelaule ehtsa lõõtspilli saatel. Lõõtspilli oli kaasa võtnud Tornimäe raamatukogu aktiivsemaid lugejaid Andi Koppel, kelle hingestatud mäng võlus kõiki koosviibijaid.



Kuna sel aastal möödus 100 aastat meie tuntud luuletaja Debora Vaarandi sünnist, siis rääkisime temast ja tema seostest meie kodukohaga. Debora Vaarandi isa on sündinud Pöide vallas Mui külas Reinadu talus. Meie Tornimäe õigeusu vanal kalmistul on palju haudu, kus puhkavad Trulli nime kandnud inimesed.



Lugeja Luule Vikat, kes on sündinud Saikla külas Debora Vaarandi emapoolse vanaisa naabertalus, meenutas, et luuletaja oli väga armastanud kirsse ning Ella talus oli olnud üks kirsipuu, kust keegi ei tohtinud kirsse süüa, sest need kuulusid Deborale. Lugeja Eili Oll mäletas luuletajat kui väga ilusat naist, kes koos Aira Kaaluga Mui külas Posti talus suviti külas käis.



Kuna luuletaja on loonud palju merega seotud luulet, siis lugesin ette Saaremaale ja merele pühendatud luuletusi.



Kuulasime veel lõõtspillilugusid. Andi lõpetas G. Verdi ooperist Nabucco “Orjade koori” nime all tuntuks saanud meloodiaga, mis meile kõigile oli üllatuseks. Olime vaimustatud lõõtspillimängija suurest meisterlikkusest. Autor: Anu Urmet, Tornimäe raamatukogu direktor Teisipäev, 25. oktoober 2016.Tornimäe lugejad kogunesid 20. oktoobril raamatukogusse kalapirukatega kaetud teelaua ümber, et koos laulda tuntud merelaule ehtsa lõõtspilli saatel. Lõõtspilli oli kaasa võtnud Tornimäe raamatukogu aktiivsemaid lugejaid Andi Koppel, kelle hingestatud mäng võlus kõiki koosviibijaid.Kuna sel aastal möödus 100 aastat meie tuntud luuletaja Debora Vaarandi sünnist, siis rääkisime temast ja tema seostest meie kodukohaga. Debora Vaarandi isa on sündinud Pöide vallas Mui külas Reinadu talus. Meie Tornimäe õigeusu vanal kalmistul on palju haudu, kus puhkavad Trulli nime kandnud inimesed.Lugeja Luule Vikat, kes on sündinud Saikla külas Debora Vaarandi emapoolse vanaisa naabertalus, meenutas, et luuletaja oli väga armastanud kirsse ning Ella talus oli olnud üks kirsipuu, kust keegi ei tohtinud kirsse süüa, sest need kuulusid Deborale. Lugeja Eili Oll mäletas luuletajat kui väga ilusat naist, kes koos Aira Kaaluga Mui külas Posti talus suviti külas käis.Kuna luuletaja on loonud palju merega seotud luulet, siis lugesin ette Saaremaale ja merele pühendatud luuletusi.Kuulasime veel lõõtspillilugusid. Andi lõpetas G. Verdi ooperist Nabucco “Orjade koori” nime all tuntuks saanud meloodiaga, mis meile kõigile oli üllatuseks. Olime vaimustatud lõõtspillimängija suurest meisterlikkusest.

Veel artikleid samast teemast »